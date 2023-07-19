https://sputnikarabic.ae/20230719/إيران-تدعو-العراق-لإنشاء-محكمة-عدل-إقليمية-بمشاركة-الدول-الإسلامية-1079225102.html
إيران تدعو العراق لإنشاء محكمة عدل إقليمية بمشاركة الدول الإسلامية
إيران تدعو العراق لإنشاء محكمة عدل إقليمية بمشاركة الدول الإسلامية
أكد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، اليوم الأربعاء، أن إيران ماضية قدما في متابعة ملف اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T13:56+0000
2023-07-19T13:56+0000
2023-07-19T13:56+0000
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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات محمد دهقان جاءت في كلمة له على هامش لقاء أجراه مع مجموعة من المحامين وأساتذة الجامعات العراقية، والذي شدد خلاله على ضرورة تفعيل النشاط القانوني للدول الإسلامية على الساحة الدولية.وأوضح دهقان أن "الولايات المتحدة والجبهة المتغطرسة تبذل جهودا خاصة، لاستخدام الأنظمة والقواعد القانونية الدولية كأداة لاتهام بعض الدول بالإرهاب، ويطالبون بحقوق الإنسان وينزلون أقصى العقوبات الظالمة بحق هذه الدول بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان، بينما هم أيديهم ملطخة بدماء آلاف النساء والأطفال الأبرياء في كل أنحاء العالم".وناشد نائب الرئيس الإيراني الجانب العراقي بتشكيل محكمة عدل إقليمية بمشاركة الدول الإسلامية، بدعوى أن الغرب ليس لديه الصلاحية الأخلاقية اللازمة للتحكيم في النزاعات بين الدول الإسلامية نفسها.وأعرب دهقان عن ارتياحه للإجراءات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة العراقية في متابعة ملف اغتيال قاسم سليماني، آملا أن يؤدي هذا التعاون بين الجانبين، على جميع المستويات القانونية، إلى نتائج إيجابية لكلا البلدين.ومن جانبه، دعا أساتذة القانون العراقيون، مساعد الرئيس الإيراني للمشاركة في المؤتمر الدولي لإحياء ذكرى اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس، في وقت أعربوا فيه عن استعدادهم للتعاون القانوني الواسع والفني وتبادل الخبرات والمعارف.وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230701/طهران-تعلن-أن-المحكمة-الإيرانية-ستبدأ-البت-في-ملف-اغتيال-قاسم-سليماني-1078644441.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, الأخبار
إيران تدعو العراق لإنشاء محكمة عدل إقليمية بمشاركة الدول الإسلامية
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أكد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، اليوم الأربعاء، أن إيران ماضية قدما في متابعة ملف اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني.
وأفادت وكالة
"إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات محمد دهقان جاءت في كلمة له على هامش لقاء أجراه مع مجموعة من المحامين وأساتذة الجامعات العراقية، والذي شدد خلاله على ضرورة تفعيل النشاط القانوني للدول الإسلامية على الساحة الدولية.
وأوضح دهقان أن "الولايات المتحدة والجبهة المتغطرسة تبذل جهودا خاصة، لاستخدام الأنظمة والقواعد القانونية الدولية كأداة لاتهام بعض الدول بالإرهاب، ويطالبون بحقوق الإنسان وينزلون أقصى العقوبات الظالمة بحق هذه الدول بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان، بينما هم أيديهم ملطخة بدماء آلاف النساء والأطفال الأبرياء في كل أنحاء العالم".
وناشد نائب الرئيس الإيراني
الجانب العراقي بتشكيل محكمة عدل إقليمية بمشاركة الدول الإسلامية، بدعوى أن الغرب ليس لديه الصلاحية الأخلاقية اللازمة للتحكيم في النزاعات بين الدول الإسلامية نفسها.
وأعرب دهقان عن ارتياحه للإجراءات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة العراقية في متابعة ملف اغتيال قاسم سليماني، آملا أن يؤدي هذا التعاون بين الجانبين، على جميع المستويات القانونية، إلى نتائج إيجابية لكلا البلدين.
ومن جانبه، دعا أساتذة القانون العراقيون، مساعد الرئيس الإيراني للمشاركة في المؤتمر الدولي لإحياء ذكرى اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس، في وقت أعربوا فيه عن استعدادهم للتعاون القانوني الواسع والفني وتبادل الخبرات والمعارف.
وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال
قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد
، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.
كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.