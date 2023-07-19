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https://sputnikarabic.ae/20230719/الإيفواري-فوفانا-لاعب-في-النصر-السعودي-حتى-2026-فيديو-وصور-1079226647.html
الإيفواري فوفانا لاعب في النصر السعودي حتى 2026... فيديو وصور
الإيفواري فوفانا لاعب في النصر السعودي حتى 2026... فيديو وصور
أعلن نادي النصر السعودي تعاقده الرسمي مع الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب وسط لانس الفرنسي، ليمثل صفوف "العالمي" لمدة 3 سنوات مقبلة، أي حتى عام 2026. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T15:20+0000
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وانضم سيكو فوفانا، أمس الثلاثاء، لمعسكر النصر التدريبي الحالي في البرتغال، وذلك ليستعد رفقة زملائه لمنافسات الموسم الرياضي المقبل 2023/24.وتواجد الإيفواري فوفانا في تدريبات النصر الجماعية، صباح اليوم الأربعاء، وأبدى اللاعب الإيفواري جاهزيته الكاملة لخوض اللقاءات المقبلة بشكل طبيعي.ويُعد سيكو فوفانا، ثاني صفقات النصر الأجنبية في فترة الميركاتو الصيفي الحالية، بعد ضم لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادما من إنتر ميلان الإيطالي.ومن المنتظر أن يشارك فريق النصر في بطولة اليابان الدولية هذا الصيف، بعد انتهاء معسكره في البرتغال، حيث سيخوض مباراتين ودّيتين أمام باريس سان جيرمان وإنتر ميلان الإيطالي.
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رياضة, السعودية, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, نادي النصر السعودي, الأخبار
رياضة, السعودية, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, نادي النصر السعودي, الأخبار

الإيفواري فوفانا لاعب في النصر السعودي حتى 2026... فيديو وصور

15:20 GMT 19.07.2023
© AFP 2023 / -النصر السعودي
النصر السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© AFP 2023 / -
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أعلن نادي النصر السعودي تعاقده الرسمي مع الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب وسط لانس الفرنسي، ليمثل صفوف "العالمي" لمدة 3 سنوات مقبلة، أي حتى عام 2026.
وانضم سيكو فوفانا، أمس الثلاثاء، لمعسكر النصر التدريبي الحالي في البرتغال، وذلك ليستعد رفقة زملائه لمنافسات الموسم الرياضي المقبل 2023/24.
وتواجد الإيفواري فوفانا في تدريبات النصر الجماعية، صباح اليوم الأربعاء، وأبدى اللاعب الإيفواري جاهزيته الكاملة لخوض اللقاءات المقبلة بشكل طبيعي.
ويُعد سيكو فوفانا، ثاني صفقات النصر الأجنبية في فترة الميركاتو الصيفي الحالية، بعد ضم لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، قادما من إنتر ميلان الإيطالي.
ومن المنتظر أن يشارك فريق النصر في بطولة اليابان الدولية هذا الصيف، بعد انتهاء معسكره في البرتغال، حيث سيخوض مباراتين ودّيتين أمام باريس سان جيرمان وإنتر ميلان الإيطالي.
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