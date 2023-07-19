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https://sputnikarabic.ae/20230719/الاقتصاد-المصري-ينمو-بنسبة-أكثر-من-4-1079228238.html
الاقتصاد المصري ينمو بنسبة أكثر من 4%
الاقتصاد المصري ينمو بنسبة أكثر من 4%
ذكر وزير المال المصري، محمد معيط، في اجتماع لمجلس الوزراء المصري، أن نسبة النمو الحقيقي للاقتصاد المصري قد بلغت 4.2%، وذلك وفقًا للنتائج المبدئية للحساب... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T17:25+0000
2023-07-19T17:25+0000
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وأشار معيط إلى أن العجز الكلي بلغ 6.2% في العام المالي الحالي (2022-2023)، مقارنة بنسبة 6.1% في العام المالي السابق، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".وأكد الوزير أن الحفاظ على هذا المعدل يشير إلى قدرة الدولة المصرية على إدارة المالية العامة بشكل رشيد، وذلك بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، وتوجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية، وذلك في ظل المتغيرات الدولية والتداعيات السلبية التي يتعرض لها الاقتصاد.وأفاد معيط بأن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، توضح تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه، وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة، وأن وزارة المال وفّرت كل احتياجات قطاع الصحة والتعليم. وأضاف الوزير أن إيرادات الدولة المصرية حققت نموًا سنويًا بنحو 12.5% خلال العام المالي الحالي (2022-2023)، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 23.1%، في الوقت نفسه زادت المصروفات بنسبة 16.7%، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.كما أشار الوزير إلى أن النتائج المبدئية للحساب الختامي للعام المالي الماضي جاءت مطمئنة، في ظل الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي وتأثره بالاقتصادات الناشئة.
https://sputnikarabic.ae/20230612/وزير-المال-المصري-ارتفاع-أسعار-الفائدة-انعكس-على-عجز-الموازنة-1078027022.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الأخبار

الاقتصاد المصري ينمو بنسبة أكثر من 4%

17:25 GMT 19.07.2023
© Sputnik . Mohamed El Khoulyوزير المالية المصرية محمد معيط خلال كلمته في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019
وزير المالية المصرية محمد معيط خلال كلمته في مؤتمر مصر الاقتصادي 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Sputnik . Mohamed El Khouly
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ذكر وزير المال المصري، محمد معيط، في اجتماع لمجلس الوزراء المصري، أن نسبة النمو الحقيقي للاقتصاد المصري قد بلغت 4.2%، وذلك وفقًا للنتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، الذي ينتهي في نهاية شهر يونيو/ حزيران من كل عام.
وأشار معيط إلى أن العجز الكلي بلغ 6.2% في العام المالي الحالي (2022-2023)، مقارنة بنسبة 6.1% في العام المالي السابق، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".
وأكد الوزير أن الحفاظ على هذا المعدل يشير إلى قدرة الدولة المصرية على إدارة المالية العامة بشكل رشيد، وذلك بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، وتوجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية، وذلك في ظل المتغيرات الدولية والتداعيات السلبية التي يتعرض لها الاقتصاد.
مجلس النواب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
وزير المال المصري: ارتفاع أسعار الفائدة انعكس على عجز الموازنة
12 يونيو, 12:30 GMT
وأفاد معيط بأن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، توضح تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه، وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة، وأن وزارة المال وفّرت كل احتياجات قطاع الصحة والتعليم.
وأضاف الوزير أن إيرادات الدولة المصرية حققت نموًا سنويًا بنحو 12.5% خلال العام المالي الحالي (2022-2023)، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب بنسبة 23.1%، في الوقت نفسه زادت المصروفات بنسبة 16.7%، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.
كما أشار الوزير إلى أن النتائج المبدئية للحساب الختامي للعام المالي الماضي جاءت مطمئنة، في ظل الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي وتأثره بالاقتصادات الناشئة.
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