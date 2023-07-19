https://sputnikarabic.ae/20230719/الجيش-الروسي-يحرر-محطة-مولتشانوفو-ومناطق-استراتيجية-في-خاركوف--عاجل-1079220069.html
الجيش الروسي يحرر محطة "مولتشانوفو" ومناطق استراتيجية في خاركوف- عاجل
الجيش الروسي يحرر محطة "مولتشانوفو" ومناطق استراتيجية في خاركوف- عاجل
سجلت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية تقدما خلال عمليات هجومية ناجحة على محور كوبيانسك خلال، وبلغ تقدم الوحدات الروسية أكثر من كيلومتر في العمق وما يصل إلى... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T11:46+0000
2023-07-19T11:46+0000
2023-07-19T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة لذلك حررت الوحدات المتقدمة محطة سكة حديد مولتشانوفو في مقاطعة خاركوف".
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يحرر محطة "مولتشانوفو" ومناطق استراتيجية في خاركوف- عاجل
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سجلت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية تقدما خلال عمليات هجومية ناجحة على محور كوبيانسك خلال، وبلغ تقدم الوحدات الروسية أكثر من كيلومتر في العمق وما يصل إلى كيلومترين على طول خط الجبهة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة لذلك حررت الوحدات المتقدمة محطة سكة حديد مولتشانوفو في مقاطعة خاركوف".