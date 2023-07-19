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الجيش الروسي يحرر محطة "مولتشانوفو" ومناطق استراتيجية في خاركوف- عاجل
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230719/الجيش-الروسي-يحرر-محطة-مولتشانوفو-ومناطق-استراتيجية-في-خاركوف--عاجل-1079220069.html
الجيش الروسي يحرر محطة "مولتشانوفو" ومناطق استراتيجية في خاركوف- عاجل
الجيش الروسي يحرر محطة "مولتشانوفو" ومناطق استراتيجية في خاركوف- عاجل
سجلت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية تقدما خلال عمليات هجومية ناجحة على محور كوبيانسك خلال، وبلغ تقدم الوحدات الروسية أكثر من كيلومتر في العمق وما يصل إلى... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T11:46+0000
2023-07-19T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة لذلك حررت الوحدات المتقدمة محطة سكة حديد مولتشانوفو في مقاطعة خاركوف".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يحرر محطة "مولتشانوفو" ومناطق استراتيجية في خاركوف- عاجل

11:46 GMT 19.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankovالتدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري "سيرغيفسكي" في بريمورسكي كراي.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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يتبع
سجلت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية تقدما خلال عمليات هجومية ناجحة على محور كوبيانسك خلال، وبلغ تقدم الوحدات الروسية أكثر من كيلومتر في العمق وما يصل إلى كيلومترين على طول خط الجبهة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة لذلك حررت الوحدات المتقدمة محطة سكة حديد مولتشانوفو في مقاطعة خاركوف".
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