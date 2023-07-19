https://sputnikarabic.ae/20230719/الجيش-الروسي-يدمر-مطار-حربي-ومنشآت-عسكرية-بصواريخ-كروز--عاجل-1079219388.html
الجيش الروسي يدمر مطارا حربيا ومنشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ "كروز"- عاجل
الجيش الروسي يدمر مطارا حربيا ومنشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ "كروز"- عاجل
وجهت القوات المسلحة الروسية، ليل الثلاثاء وحتى فجر اليوم الأربعاء، هجمات بصواريخ "كروز" على منشآت عسكرية ومنشآت وقود في مقاطعة أوديسا، وكذلك على قاعدة كاناتوفو... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T11:25+0000
2023-07-19T11:25+0000
2023-07-19T11:38+0000
روسيا
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072405368_0:48:3557:2048_1920x0_80_0_0_474fc94aa0d29a466892620b2813023c.jpg
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان: "شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا جماعيًا بأسلحة بحرية وجوية فائقة الدقة على مرافق الصناعة العسكرية، والبنية التحتية للوقود، ومستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوديسا، وكذلك في قاعدة كاناتوفو الجوية للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة كيروفوغراد".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072405368_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0c5f94ebec9b93b03208f1f439ee642c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يدمر مطارا حربيا ومنشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ "كروز"- عاجل
11:25 GMT 19.07.2023 (تم التحديث: 11:38 GMT 19.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
وجهت القوات المسلحة الروسية، ليل الثلاثاء وحتى فجر اليوم الأربعاء، هجمات بصواريخ "كروز" على منشآت عسكرية ومنشآت وقود في مقاطعة أوديسا، وكذلك على قاعدة كاناتوفو الجوية التابعة للقوات الأوكرانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان: "شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا جماعيًا بأسلحة بحرية وجوية فائقة الدقة على مرافق الصناعة العسكرية، والبنية التحتية للوقود، ومستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوديسا، وكذلك في قاعدة كاناتوفو الجوية للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة كيروفوغراد".
تحقق هدف الضربة بتدمير جميع المنشآت المحددة.