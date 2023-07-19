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الجيش الروسي يحبط 4 هجمات أوكرانية ويدمر مستودعا للذخيرة
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230719/الجيش-الروسي-يدمر-مطار-حربي-ومنشآت-عسكرية-بصواريخ-كروز--عاجل-1079219388.html
الجيش الروسي يدمر مطارا حربيا ومنشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ "كروز"- عاجل
الجيش الروسي يدمر مطارا حربيا ومنشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ "كروز"- عاجل
وجهت القوات المسلحة الروسية، ليل الثلاثاء وحتى فجر اليوم الأربعاء، هجمات بصواريخ "كروز" على منشآت عسكرية ومنشآت وقود في مقاطعة أوديسا، وكذلك على قاعدة كاناتوفو... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T11:25+0000
2023-07-19T11:38+0000
روسيا
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان: "شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا جماعيًا بأسلحة بحرية وجوية فائقة الدقة على مرافق الصناعة العسكرية، والبنية التحتية للوقود، ومستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوديسا، وكذلك في قاعدة كاناتوفو الجوية للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة كيروفوغراد".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر مطارا حربيا ومنشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ "كروز"- عاجل

11:25 GMT 19.07.2023 (تم التحديث: 11:38 GMT 19.07.2023)
© Sputnik . VASILEY BATANOV / الانتقال إلى بنك الصور"المشروع 1124 إم"... سفينة روسية متعددة الأغراض لحماية الحدود البحرية - الأسطول الروسي
المشروع 1124 إم... سفينة روسية متعددة الأغراض لحماية الحدود البحرية - الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Sputnik . VASILEY BATANOV
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يتبع
وجهت القوات المسلحة الروسية، ليل الثلاثاء وحتى فجر اليوم الأربعاء، هجمات بصواريخ "كروز" على منشآت عسكرية ومنشآت وقود في مقاطعة أوديسا، وكذلك على قاعدة كاناتوفو الجوية التابعة للقوات الأوكرانية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، في بيان: "شنت القوات المسلحة الروسية هجومًا جماعيًا بأسلحة بحرية وجوية فائقة الدقة على مرافق الصناعة العسكرية، والبنية التحتية للوقود، ومستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة أوديسا، وكذلك في قاعدة كاناتوفو الجوية للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة كيروفوغراد".

تحقق هدف الضربة بتدمير جميع المنشآت المحددة.

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