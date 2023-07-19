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https://sputnikarabic.ae/20230719/الحكومة-المصرية-تحسم-الجدل-بشأن-صرف-علاوة-غلاء-معيشة-استثنائية-1079217714.html
الحكومة المصرية تحسم الجدل بشأن صرف علاوة غلاء معيشة استثنائية
الحكومة المصرية تحسم الجدل بشأن صرف علاوة غلاء معيشة استثنائية
انتشر أخيرا في بعض مواقع التواصل المصرية، منشور منسوب للجريدة الرسمية يزعم صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لجميع العاملين في مختلف قطاعات... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T10:53+0000
2023-07-19T10:53+0000
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وذكر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم التواصل مع وزارة المال، والتي نفت تلك الأنباء.وأكدت الوزارة أنه لا صحة لصدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لجميع العاملين في مختلف قطاعات الدولة.وأشارت الوزارة المصرية إلى أن كافة العلاوات والمنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الحكومية. وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.كما شددت على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.يذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد صرح، في نيسان/ أبريل الماضي، بأن "بلاده ستعبر الأزمة الاقتصادية الراهنة بأمان".وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن، إلى هبوط كبير للجنيه، منذ مارس/ آذارالعام الماضي، إذ ارتفع على أثره سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96%، وذلك من مستوى 15.76 جنيه في 20 مارس 2022، إلى 30.95 جنيه في تعاملات البنوك الحالية، وفقا لبيانات البنك المركزي.
https://sputnikarabic.ae/20230114/مجلس-الوزراء-المصري-لا-ينبغي-مقارنة-مستوى-معيشة-المواطن-بنظيره-الأمريكي-1072285671.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

الحكومة المصرية تحسم الجدل بشأن صرف علاوة غلاء معيشة استثنائية

10:53 GMT 19.07.2023
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHEDالجنيه المصري
الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© AFP 2023 / MOHAMED EL-SHAHED
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انتشر أخيرا في بعض مواقع التواصل المصرية، منشور منسوب للجريدة الرسمية يزعم صدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لجميع العاملين في مختلف قطاعات الدولة.
وذكر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم التواصل مع وزارة المال، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة لصدور قانون بإقرار الحكومة علاوة ومنحة استثنائية لجميع العاملين في مختلف قطاعات الدولة.

وأوضحت أن "المنشور المتداول مزيف، ولا أساس له من الصحة، وغير صادر عن أي جهة رسمية".

وأشارت الوزارة المصرية إلى أن كافة العلاوات والمنح الاستثنائية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الحكومية.
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وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
كما شددت على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة.
يذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد صرح، في نيسان/ أبريل الماضي، بأن "بلاده ستعبر الأزمة الاقتصادية الراهنة بأمان".
وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن، إلى هبوط كبير للجنيه، منذ مارس/ آذارالعام الماضي، إذ ارتفع على أثره سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96%، وذلك من مستوى 15.76 جنيه في 20 مارس 2022، إلى 30.95 جنيه في تعاملات البنوك الحالية، وفقا لبيانات البنك المركزي.
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