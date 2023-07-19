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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230719/الخارجية-الروسية-تكشف-السبب-وراء-مزاعم-واشنطن-إجراء-محادثات-سرية-مع-موسكو-حول-أوكرانيا-1079211043.html
الخارجية الروسية تكشف السبب وراء مزاعم واشنطن إجراء محادثات سرية مع موسكو حول أوكرانيا
الخارجية الروسية تكشف السبب وراء مزاعم واشنطن إجراء محادثات سرية مع موسكو حول أوكرانيا
كشفت الخارجية الروسية الأسباب الحقيقية خلف ادعاءات واشنطن إجراء محادثة سرية مع روسيا في أكثر من مناسبة حول أوكرانيا. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T08:17+0000
2023-07-19T08:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن واشنطن ستواصل ابتكار أفكار مزيفة حول المفاوضات التي تجري وراء الكواليس بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا، من أجل زرع البلبلة في صفوف دول جنوب الكرة الأرضية.ذكرت شبكة "إن بي سي"، في وقت سابق، نقلًا عن مصادر لم تسمها، أن مسؤولين أمريكيين سابقين أجروا محادثات سرية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في أبريل/ نيسان الماضي، لتمهيد الطريق لمفاوضات إنهاء الصراع في أوكرانيا.وعلّقت زاخاروفا في تصريح على "القناة الأولى": "هذا وهمي، تم القيام به عن قصد، وسيستمر القيام به من أجل زرع الشكوك بين دول جنوب الكرة الأرضية، وزرع الفوضى في صفوفهم، وتقويض ثقتهم في بلدنا".وأشارت زاخاروفا إلى أن اجتماعات لافروف مع علماء السياسة هي فقط من طبيعة تبادل وجهات النظر.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أكد في مناسبات عدة، أن روسيا لا ترفض المفاوضات ومنفتحة دائمًا على الحوار، لكنها لن تتنازل عن أي من حقوقها، ولن تسمح بما من شأنه أن يشكل خطرًا آنيا أو مستقبليا على أمنها وأمن شعبها.وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن عبارة بوتين، التي قال فيها: "إنه كلما طال أمد المفاوضات زادت صعوبة الاتفاق"، يجب أن تؤخذ على محمل الجد.
https://sputnikarabic.ae/20230715/وزيرة-خارجية-ألمانيا-تقول-إن-المفاوضات-جارية-بشكل-مكثف-لإنهاء-النزاع-في-أوكرانيا-1079080023.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

الخارجية الروسية تكشف السبب وراء مزاعم واشنطن إجراء محادثات سرية مع موسكو حول أوكرانيا

08:17 GMT 19.07.2023 (تم التحديث: 08:32 GMT 19.07.2023)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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كشفت الخارجية الروسية الأسباب الحقيقية خلف ادعاءات واشنطن إجراء محادثة سرية مع روسيا في أكثر من مناسبة حول أوكرانيا.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن واشنطن ستواصل ابتكار أفكار مزيفة حول المفاوضات التي تجري وراء الكواليس بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن أوكرانيا، من أجل زرع البلبلة في صفوف دول جنوب الكرة الأرضية.
ذكرت شبكة "إن بي سي"، في وقت سابق، نقلًا عن مصادر لم تسمها، أن مسؤولين أمريكيين سابقين أجروا محادثات سرية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في أبريل/ نيسان الماضي، لتمهيد الطريق لمفاوضات إنهاء الصراع في أوكرانيا.
وعلّقت زاخاروفا في تصريح على "القناة الأولى": "هذا وهمي، تم القيام به عن قصد، وسيستمر القيام به من أجل زرع الشكوك بين دول جنوب الكرة الأرضية، وزرع الفوضى في صفوفهم، وتقويض ثقتهم في بلدنا".
وأشارت زاخاروفا إلى أن اجتماعات لافروف مع علماء السياسة هي فقط من طبيعة تبادل وجهات النظر.
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزيرة خارجية ألمانيا تقول إن المفاوضات جارية بشكل مكثف لإنهاء النزاع في أوكرانيا
15 يوليو, 02:11 GMT
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أكد في مناسبات عدة، أن روسيا لا ترفض المفاوضات ومنفتحة دائمًا على الحوار، لكنها لن تتنازل عن أي من حقوقها، ولن تسمح بما من شأنه أن يشكل خطرًا آنيا أو مستقبليا على أمنها وأمن شعبها.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن عبارة بوتين، التي قال فيها: "إنه كلما طال أمد المفاوضات زادت صعوبة الاتفاق"، يجب أن تؤخذ على محمل الجد.
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