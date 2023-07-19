https://sputnikarabic.ae/20230719/الخارجية-العراقية-تطالب-السويد-بمنع-تكرار-الاعتداءات-على-الإسلام-والقرآن-1079226080.html

الخارجية العراقية تطالب السويد بمنع تكرار الاعتداءات على الإسلام والقرآن

الخارجية العراقية تطالب السويد بمنع تكرار الاعتداءات على الإسلام والقرآن

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية فؤاد حسين، أكد لنظيره السويدي ضرورة منع تكرار الأفعال المسيئة للإسلام... 19.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-19T15:08+0000

2023-07-19T15:08+0000

2023-07-19T15:08+0000

العالم العربي

العراق

أخبار العراق اليوم

السويد

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104593/40/1045934007_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_1d39ed7ce5b252842c08ebe175028268.jpg

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن الصحاف قوله بأن حسين أجرى اتصالا هاتفيًا مع توبياس بيلستروم، نائب رئيس مجلس وزراء الخارجية السويدي، لمناقشة تهديد حارق القرآن الكريم بتكرار فعلته.وأكد حسين خطورة هذه المواقف، داعيا الحكومة السويدية إلى منع تكرار هذه الأفعال المسيئة والمتكررة والتصدي لها، مشددا على أهمية وجود موقف دولي حازم ينطلق من القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع الإساءة والاعتداء على الأديان والكتب المقدسة والمعتقدات، وذلك لعدم إدراجها ضمن نطاق الحريات.وشدد حسين على حرص الحكومة والشعب العراقي على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية في بغداد، ومنها بعثة مملكة السويد، منوّها لأهمية احترام حرية التعبير عن الرأي وفق المعايير الدستورية والقانونية، وعدم تشكيل إساءة للأديان أو حرية المعتقد.وعبّر وزير الخارجية السويدي عن استنكار حكومته لهذا العمل، مؤكدا رفض الحكومة السويدية لمثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وعدم دعمها أو التغاضي عنها بأي حال من الأحوال، بينما جدد التزام الحكومة السويدية بحماية السفارة العراقية في ستوكهولم.وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد، سلوان موميكا (37 عاما)، بدهس الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه، عند مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعدما منحته الشرطة تصريحا لذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

https://sputnikarabic.ae/20230718/الخارجية-العراقية-لـسبوتنيك-بغداد-تعزز-تعاونها-مع-موسكو-في-مجال-الطاقة-1079161817.html

العراق

السويد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, السويد, الأخبار