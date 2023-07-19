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https://sputnikarabic.ae/20230719/الخارجية-العراقية-تطالب-السويد-بمنع-تكرار-الاعتداءات-على-الإسلام-والقرآن-1079226080.html
الخارجية العراقية تطالب السويد بمنع تكرار الاعتداءات على الإسلام والقرآن
الخارجية العراقية تطالب السويد بمنع تكرار الاعتداءات على الإسلام والقرآن
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية فؤاد حسين، أكد لنظيره السويدي ضرورة منع تكرار الأفعال المسيئة للإسلام... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T15:08+0000
2023-07-19T15:08+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن الصحاف قوله بأن حسين أجرى اتصالا هاتفيًا مع توبياس بيلستروم، نائب رئيس مجلس وزراء الخارجية السويدي، لمناقشة تهديد حارق القرآن الكريم بتكرار فعلته.وأكد حسين خطورة هذه المواقف، داعيا الحكومة السويدية إلى منع تكرار هذه الأفعال المسيئة والمتكررة والتصدي لها، مشددا على أهمية وجود موقف دولي حازم ينطلق من القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع الإساءة والاعتداء على الأديان والكتب المقدسة والمعتقدات، وذلك لعدم إدراجها ضمن نطاق الحريات.وشدد حسين على حرص الحكومة والشعب العراقي على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية في بغداد، ومنها بعثة مملكة السويد، منوّها لأهمية احترام حرية التعبير عن الرأي وفق المعايير الدستورية والقانونية، وعدم تشكيل إساءة للأديان أو حرية المعتقد.وعبّر وزير الخارجية السويدي عن استنكار حكومته لهذا العمل، مؤكدا رفض الحكومة السويدية لمثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وعدم دعمها أو التغاضي عنها بأي حال من الأحوال، بينما جدد التزام الحكومة السويدية بحماية السفارة العراقية في ستوكهولم.وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد، سلوان موميكا (37 عاما)، بدهس الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه، عند مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعدما منحته الشرطة تصريحا لذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
https://sputnikarabic.ae/20230718/الخارجية-العراقية-لـسبوتنيك-بغداد-تعزز-تعاونها-مع-موسكو-في-مجال-الطاقة-1079161817.html
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, السويد, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, السويد, الأخبار

الخارجية العراقية تطالب السويد بمنع تكرار الاعتداءات على الإسلام والقرآن

15:08 GMT 19.07.2023
© Photo / Iraqi Ministry of Foreing Affairsالمتحدث الرسمي بإسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف
المتحدث الرسمي بإسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Photo / Iraqi Ministry of Foreing Affairs
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية فؤاد حسين، أكد لنظيره السويدي ضرورة منع تكرار الأفعال المسيئة للإسلام والقرآن الكريم.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن الصحاف قوله بأن حسين أجرى اتصالا هاتفيًا مع توبياس بيلستروم، نائب رئيس مجلس وزراء الخارجية السويدي، لمناقشة تهديد حارق القرآن الكريم بتكرار فعلته.
وأكد حسين خطورة هذه المواقف، داعيا الحكومة السويدية إلى منع تكرار هذه الأفعال المسيئة والمتكررة والتصدي لها، مشددا على أهمية وجود موقف دولي حازم ينطلق من القوانين والأعراف الدولية، التي تمنع الإساءة والاعتداء على الأديان والكتب المقدسة والمعتقدات، وذلك لعدم إدراجها ضمن نطاق الحريات.
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وشدد حسين على حرص الحكومة والشعب العراقي على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية في بغداد، ومنها بعثة مملكة السويد، منوّها لأهمية احترام حرية التعبير عن الرأي وفق المعايير الدستورية والقانونية، وعدم تشكيل إساءة للأديان أو حرية المعتقد.
وعبّر وزير الخارجية السويدي عن استنكار حكومته لهذا العمل، مؤكدا رفض الحكومة السويدية لمثل هذه الأعمال المعادية للإسلام، وعدم دعمها أو التغاضي عنها بأي حال من الأحوال، بينما جدد التزام الحكومة السويدية بحماية السفارة العراقية في ستوكهولم.
وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد، سلوان موميكا (37 عاما)، بدهس الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه، عند مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعدما منحته الشرطة تصريحا لذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
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