https://sputnikarabic.ae/20230719/الدفاع-الروسية-السفن-المتحركة-في-البحر-الأسود-نحو-أوكرانيا-ناقل-محتمل-للعتاد-العسكري--عاجل-1079226512.html
روسيا: السفن المتوجهة إلى أوكرانيا "ناقلة للعتاد العسكري" والدول التي تحمل علمها "طرف في الصراع"
روسيا: السفن المتوجهة إلى أوكرانيا "ناقلة للعتاد العسكري" والدول التي تحمل علمها "طرف في الصراع"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية". 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T15:11+0000
2023-07-19T15:11+0000
2023-07-19T15:29+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو (تموز)، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف". وشددت الوزارة على أن "التحذيرات الإعلامية ذات الصلة بشأن سحب ضمانات السلامة للبحارة قد صدرت وفقا للإجراءات المعمول بها".وصرّح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في ي17 يوليو الجاري، أن القرار بشأن صفقة الحبوب نهائي، وليست هناك مفاوضات في هذا الشأن.وقال بوليانسكي للصحفيين، ردًا على سؤال ما إذا كان هذا (القرار بشأن صفقة الحبوب) نهائيًا: "نعم بالطبع".وأجاب عن سؤال حول ما إذا سيكون هناك المزيد من المحادثات بشأن صفقة الحبوب: "لا، لا أعرف شيئًا عن ذلك".وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، عن توقف "صفقة الحبوب" اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20230718/الصين-تؤكد-ضرورة-مراعاة-قضية-الأمن-الغذائي-الدولي-في-صفقة-الحبوب-1079165795.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا: السفن المتوجهة إلى أوكرانيا "ناقلة للعتاد العسكري" والدول التي تحمل علمها "طرف في الصراع"
15:11 GMT 19.07.2023 (تم التحديث: 15:29 GMT 19.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".
وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو (تموز)، سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".
بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان مؤقتًا عن عدد من المناطق البحرية في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من المياه الدولية للبحر الأسود، خطرة على الملاحة.
وشددت الوزارة على أن "التحذيرات الإعلامية ذات الصلة بشأن سحب ضمانات السلامة للبحارة قد صدرت وفقا للإجراءات المعمول بها".
وصرّح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في ي17 يوليو الجاري، أن القرار بشأن صفقة الحبوب نهائي، وليست هناك مفاوضات في هذا الشأن.
وقال بوليانسكي للصحفيين
، ردًا على سؤال ما إذا كان هذا (القرار بشأن صفقة الحبوب) نهائيًا: "نعم بالطبع".
وأجاب عن سؤال حول ما إذا سيكون هناك المزيد من المحادثات بشأن صفقة الحبوب: "لا، لا أعرف شيئًا عن ذلك".
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، عن توقف "صفقة الحبوب" اليوم.