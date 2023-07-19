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سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230719/الدفاع-الروسية-تدمر-منظومة-الدفاع-الجوي-الأوكرانية-أوسا-باستخدام-طائرة-مسيرة-في-اتجاه-أرتيموفسك-1079204313.html
الدفاع الروسية تدمر منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية "أوسا" باستخدام طائرة مسيرة في اتجاه أرتيموفسك
الدفاع الروسية تدمر منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية "أوسا" باستخدام طائرة مسيرة في اتجاه أرتيموفسك
تمكنت قوات الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء من تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية "أوسا" في هجوم ناجح باستخدام طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T02:06+0000
2023-07-19T02:06+0000
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وتوضح لقطات فيديو، حصلت عليها وكالة "سبوتنيك" من اتجاه أرتيموفسك أن القوات الأوكرانية لم تلاحظ وجود طائرة "لانسيت" المسيرة، حيث كانت منظومة الدفاع الجوي تطلق النار في اتجاه آخر.وتمكنت الطائرة بدون طيار "لانسيت" المزودة بالمتفجرات من ضرب الهدف بنجاح، وقد أكدت ذلك وحدة الاستطلاع في القوات الجوية الهجومية التي شاركت في العملية.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230718/إعلام-سماع-دوي-انفجارات-في-مقاطعة-أوديسا-الأوكرانية--1079203254.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية تدمر منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية "أوسا" باستخدام طائرة مسيرة في اتجاه أرتيموفسك

02:06 GMT 19.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تمكنت قوات الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء من تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية "أوسا" في هجوم ناجح باستخدام طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات.
وتوضح لقطات فيديو، حصلت عليها وكالة "سبوتنيك" من اتجاه أرتيموفسك أن القوات الأوكرانية لم تلاحظ وجود طائرة "لانسيت" المسيرة، حيث كانت منظومة الدفاع الجوي تطلق النار في اتجاه آخر.
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وتمكنت الطائرة بدون طيار "لانسيت" المزودة بالمتفجرات من ضرب الهدف بنجاح، وقد أكدت ذلك وحدة الاستطلاع في القوات الجوية الهجومية التي شاركت في العملية.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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