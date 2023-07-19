https://sputnikarabic.ae/20230719/السعودية-وتركيا-تؤكدان-أهمية-إنهاء-الأزمة-الأوكرانية-عبر-المفاوضات-1079225613.html

السعودية وتركيا تؤكدان أهمية إنهاء الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات

السعودية وتركيا تؤكدان أهمية إنهاء الأزمة الأوكرانية عبر المفاوضات

أكدت السعودية وتركيا، اليوم الأربعاء، أهمية إنهاء الأزمة الأوكرانية من خلال المفاوضات وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية، وبذل الجهد لخفض التصعيد. 19.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-19T14:24+0000

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وحسب وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن السعودية وتركيا، في أعقاب زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى المملكة العربية السعودية.وقال البيان إنه "فيما يخص الحرب في أوكرانيا، أكد الجانبان على أهمية إنهاء الحرب من خلال المفاوضات، استنادًا إلى القانون الدولي، وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية، وبذل كافة الجهود الممكنة لخفض التصعيد".وأضاف البيان أنه "تم التأكيد على أهمية مبادرة البحر الأسود التي تلعب دورا حيويا في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وضمان استقرار أسعار المواد الغذائية وسلاسل الإمداد".يذكر أن روسيا تجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وذلك بعد مطالبة سكان دونباس لها بالتدخل لحمايتهم من الإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدار 8 سنوات، بالإضافة إلى ضمان أمن روسيا بعد سعي حلف شمال الأطلسي (ناتو) لوضع قواته قرب حدودها.وتتلقى أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بهدف عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية.من جهتها، أكدت موسكو في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.كما حذرت روسيا دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددة على أن هذه الإمدادات ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

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