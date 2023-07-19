https://sputnikarabic.ae/20230719/القضاء-الكويتي-يقضي-بحبس-ملحق-عسكري-سابق-7-سنوات-في-قضية-فساد-1079214423.html
القضاء الكويتي يقضي بحبس ملحق عسكري سابق 7 سنوات في قضية فساد
القضاء الكويتي يقضي بحبس ملحق عسكري سابق 7 سنوات في قضية فساد
أعلنت السلطات الكويتية سجن ملحق عسكري سابق في إحدى سفارات البلاد في الخارج وتغريمه بمبلغ نصف مليون دولار في قضية فساد. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T08:57+0000
2023-07-19T08:57+0000
2023-07-19T08:57+0000
الكويت
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وذكرت صحيفة "المجلس"، أن محكمة الاستئناف أيدت "حبس ملحق عسكري سابق 7 سنوات وتغريمه 536 ألف دولار مع عزله من الوظيفة بعدما استولى على أموال عامة لاستخدامها في عمليات أمنية".وفي السياق، قالت صحيفة "القبس" إن المتهم كان يشغل منصب رئيس المكتب العسكري في إحدى سفارات البلاد.وأوضحت الصحيفة أنه "خلال التحقيقات أنكر المتهم الاتهامات، مؤكدًا دفعه للأموال محل الاتهام لاستخدامها في عمليات أمنية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607403_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_821effab9aac7b2ceb00b0895bf048f3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
القضاء الكويتي يقضي بحبس ملحق عسكري سابق 7 سنوات في قضية فساد
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أعلنت السلطات الكويتية سجن ملحق عسكري سابق في إحدى سفارات البلاد في الخارج وتغريمه بمبلغ نصف مليون دولار في قضية فساد.
وذكرت صحيفة "المجلس"، أن محكمة الاستئناف أيدت "حبس ملحق عسكري سابق 7 سنوات وتغريمه 536 ألف دولار مع عزله من الوظيفة بعدما استولى على أموال عامة لاستخدامها في عمليات أمنية".
وفي السياق، قالت صحيفة
"القبس" إن المتهم كان يشغل منصب رئيس المكتب العسكري في إحدى سفارات البلاد.
وأضافت أنه استولى على أكثر من 100 ألف دولار بتزوير شيكات ومستندات، واستولى وسهّل لآخرين أجانب الحصول على أكثر من 64 ألف دولار قيمة تذاكر سفر رغم عدم عملهم بالمكتب.
وأوضحت الصحيفة أنه "خلال التحقيقات أنكر المتهم الاتهامات، مؤكدًا دفعه للأموال محل الاتهام لاستخدامها في عمليات أمنية".