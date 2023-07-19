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سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230719/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-دونيتسك-102-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1079204179.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 102 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 102 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم الأربعاء بأن القوات الأوكرانية قد... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T01:40+0000
2023-07-19T01:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
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دونيتسك - سبوتنيك. وأكد البيان الذي نُشر على صفحة المكتب على "تلغرام" أنه تم الإبلاغ عن 102 حالة قصف من قِبَل التشكيلات المسلحة الأوكرانية خلال الفترة المذكورة.وأشار البيان إلى أن المناطق التي تعرضت للقصف تشمل تسع بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية وهي: دونيتسك، غورلوفكا، ياسينوفاتا، منطقة ياسينوفاتسكي، ماكييفكا، أليكساندروفكا، ستاروميخايلوفكا، يلينوفكا ومنطقة فولنوفاخا.وبحسب المكتب الإعلامي، أُصيب سبعة مدنيين بجروح، بمن فيهم مراهق من مواليد عام 2005، وتوفي شخصان.يجدر بالذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 36 حالة قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230718/الدفاع-الروسية-صد-12-هجوما-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-محور-دونيتسك-1079174769.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 102 مرة خلال اليوم الماضي

01:40 GMT 19.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم الأربعاء بأن القوات الأوكرانية قد قصفت أراضي الجمهورية بمعدل 102 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم إطلاق 542 قذيفة من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وأكد البيان الذي نُشر على صفحة المكتب على "تلغرام" أنه تم الإبلاغ عن 102 حالة قصف من قِبَل التشكيلات المسلحة الأوكرانية خلال الفترة المذكورة.
جنود جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: صد 12 هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك
أمس, 10:24 GMT
وأشار البيان إلى أن المناطق التي تعرضت للقصف تشمل تسع بلدات في جمهورية دونيتسك الشعبية وهي: دونيتسك، غورلوفكا، ياسينوفاتا، منطقة ياسينوفاتسكي، ماكييفكا، أليكساندروفكا، ستاروميخايلوفكا، يلينوفكا ومنطقة فولنوفاخا.
وبحسب المكتب الإعلامي، أُصيب سبعة مدنيين بجروح، بمن فيهم مراهق من مواليد عام 2005، وتوفي شخصان.
يجدر بالذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 36 حالة قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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