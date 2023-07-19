https://sputnikarabic.ae/20230719/القوات-الإسرائيلية-تحول-منزلا-فلسطينيا-إلى-نقطة-مراقبة-شمال-رام-الله-1079225453.html
القوات الإسرائيلية تحول منزلا فلسطينيا إلى نقطة مراقبة شمال رام الله
القوات الإسرائيلية تحول منزلا فلسطينيا إلى نقطة مراقبة شمال رام الله
حولت القوات الإسرائيلية منزلا فلسطينيا في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله، إلى نقطة مراقبة، اليوم الأربعاء. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T14:47+0000
2023-07-19T14:47+0000
2023-07-19T14:47+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102305/20/1023052086_0:50:2738:1590_1920x0_80_0_0_ed3d27ae5929ec3816ccfa901ce6db6f.jpg
ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية، عن مالك المنزل، نعيم ربحي عصفور، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المنزل الذي يطل على الشارع الرئيسي الواصل بين محافظتي رام الله ونابلس، وأنها اعتلت سطحه.ويتكون المنزل المذكور من ثلاثة طوابق، وهذه المرة الثانية التي يحول فيها الجنود الإسرائيليون المنزل إلى نقطة مراقبة خلال أسبوع، ما تسبب بالذعر للأطفال والعائلة المقيمين في المنزل.وبعثت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، يوم أمس الثلاثاء، برسالة إلى هيئة الأمم المتحدة في مدينة رام الله، احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الكوادر الطبية والصحية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مي الكيلة قد سلّمت هيئة الأمم المتحدة في المقاطعة في رام الله، مذكرة احتجاج عاجلة موجهة للأمين العام، أنطونيو غوتيريش، وذلك من خلال الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها وزارة الصحة الفلسطينية أمام هيئة الأمم المتحدة في المقاطعة.وشارك في الاحتجاج ممثلون عن مقدمي الخدمات الطبية والصحية والإسعافية في فلسطين، فضلا عن مندوبي النقابات الطبية والصحية وكوادر طبية وصحية.وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية: "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يعتدون بشكل متعمد على الكوادر الطبية والصحية ومراكز العلاج والمستشفيات ومركبات وطواقم الإسعاف، وهو ما يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية كافة".
https://sputnikarabic.ae/20230704/فلسطين-توجه-رسائل-إلى-مجلس-الأمن-والأمم-المتحدة-بشأن-العدوان-الإسرائيلي-على-جنين-1078705164.html
https://sputnikarabic.ae/20230703/بعثة-فلسطين-في-مجلس-الأمن-التصعيد-الخطير-وتدهور-الوضع-على-الأرض-يستدعي-تحركا-دوليا-فوريا-1078701819.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102305/20/1023052086_332:0:2452:1590_1920x0_80_0_0_76165711b7f307eadbe7863d591a0b74.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
القوات الإسرائيلية تحول منزلا فلسطينيا إلى نقطة مراقبة شمال رام الله
تابعنا عبر
حولت القوات الإسرائيلية منزلا فلسطينيا في بلدة سنجل شمال مدينة رام الله، إلى نقطة مراقبة، اليوم الأربعاء.
ونقلت وكالة
"وفا" الفلسطينية، عن مالك المنزل، نعيم ربحي عصفور، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المنزل الذي يطل على الشارع الرئيسي الواصل بين محافظتي رام الله ونابلس، وأنها اعتلت سطحه.
ويتكون المنزل المذكور من ثلاثة طوابق، وهذه المرة الثانية التي يحول فيها الجنود الإسرائيليون المنزل إلى نقطة مراقبة خلال أسبوع، ما تسبب بالذعر للأطفال والعائلة المقيمين في المنزل.
وبعثت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، يوم أمس الثلاثاء، برسالة إلى هيئة الأمم المتحدة في مدينة رام الله، احتجاجا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الكوادر الطبية والصحية.
وذكرت وكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن مي الكيلة قد سلّمت هيئة الأمم المتحدة في المقاطعة في رام الله، مذكرة احتجاج عاجلة موجهة للأمين العام، أنطونيو غوتيريش، وذلك من خلال الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها وزارة الصحة الفلسطينية أمام هيئة الأمم المتحدة في المقاطعة.
وشارك في الاحتجاج ممثلون عن مقدمي الخدمات الطبية والصحية والإسعافية في فلسطين، فضلا عن مندوبي النقابات الطبية والصحية وكوادر طبية وصحية.
وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية: "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين يعتدون بشكل متعمد على الكوادر الطبية والصحية ومراكز العلاج والمستشفيات ومركبات وطواقم الإسعاف، وهو ما يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية كافة".