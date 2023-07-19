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الجيش الروسي يحبط 4 هجمات أوكرانية ويدمر مستودعا للذخيرة
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230719/القوات-الروسية-تدمر-أكبر-مستودعات-الجيش-الأوكراني-في-خيرسون-1079217190.html
القوات الروسية تدمر أكبر مستودعات الجيش الأوكراني في خيرسون
القوات الروسية تدمر أكبر مستودعات الجيش الأوكراني في خيرسون
قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، في منشور على قناته في "تلغرام"، إن الجيش الروسي دمر أكبر مستودع للوقود وزيوت التشحيم للقوات المسلحة... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T10:25+0000
2023-07-19T10:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأوضح سالدو في منشوره: "دمر مقاتلو مجموعة دنيبر العسكرية مخزنًا للوقود وزيوت التشحيم للتشكيلات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية لفوفو في منطقة بلدية بيريسلاف المحتلة مؤقتًا، وكان هذا أكبر مستودع للجيش يوفر الوقود لجميع القوات المعادية على الضفة اليمنى من نهر دنيبر".ووفقا له، فإن تدمير البنية التحتية العسكرية للعدو مهمة أساسية ويتم تنفيذها بنجاح.وأصبحت مقاطعة خيرسون جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري، في سبتمبر/ أيلول 2022. ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعية إرادة سكان المقاطعة، ويواصل قصفها.وتسيطر روسيا، في الوقت الحالي، على 75% من أراضي مقاطعة خيرسون، ولا تزال الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، بقيام القوات الروسية بتدمير مستودعات لواء الدفاع الإقليمي الأوكراني 108 قرب قرية كوتلياروفكا في مقاطعة خاركوف.وتابعت الدفاع الروسية: "بلغت خسائر العدو نحو 65 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى تدمير رادار مضاد من صنع أمريكي نوع "تي بي كيو-50".
https://sputnikarabic.ae/20230718/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-ذخيرة-اللواء-108-للدفاع-الإقليمي-الأوكراني--1079171703.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر أكبر مستودعات الجيش الأوكراني في خيرسون

10:25 GMT 19.07.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورانفجار مستودع نفط في ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء قصفه من القوات المسلحة الأوكرانية، 4 مايو 2022
انفجار مستودع نفط في ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية جراء قصفه من القوات المسلحة الأوكرانية، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، في منشور على قناته في "تلغرام"، إن الجيش الروسي دمر أكبر مستودع للوقود وزيوت التشحيم للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الخاضع لسيطرتها من مقاطعة خيرسون.
وأوضح سالدو في منشوره: "دمر مقاتلو مجموعة دنيبر العسكرية مخزنًا للوقود وزيوت التشحيم للتشكيلات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية لفوفو في منطقة بلدية بيريسلاف المحتلة مؤقتًا، وكان هذا أكبر مستودع للجيش يوفر الوقود لجميع القوات المعادية على الضفة اليمنى من نهر دنيبر".
ووفقا له، فإن تدمير البنية التحتية العسكرية للعدو مهمة أساسية ويتم تنفيذها بنجاح.

واختتم سالدو منشوره، قائلًا: "لن نسمح لنظام كييف بتخزين الأسلحة والإمدادات التي تسمح له بإلحاق الأذى بنا".

وأصبحت مقاطعة خيرسون جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري، في سبتمبر/ أيلول 2022. ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعية إرادة سكان المقاطعة، ويواصل قصفها.
اختبار إطلاق صاروخ حديث جديد لنظام الدفاع الصاروخي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعات ذخيرة اللواء 108 للدفاع الإقليمي الأوكراني
أمس, 09:55 GMT
وتسيطر روسيا، في الوقت الحالي، على 75% من أراضي مقاطعة خيرسون، ولا تزال الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، بقيام القوات الروسية بتدمير مستودعات لواء الدفاع الإقليمي الأوكراني 108 قرب قرية كوتلياروفكا في مقاطعة خاركوف.
وتابعت الدفاع الروسية: "بلغت خسائر العدو نحو 65 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى تدمير رادار مضاد من صنع أمريكي نوع "تي بي كيو-50".
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