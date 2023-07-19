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https://sputnikarabic.ae/20230719/الكرملين-الرئيس-بوتين-يقرر-المشاركة-في-قمة-بريكس-عبر-الفيديو--1079224019.html
الكرملين: الرئيس بوتين يقرر المشاركة في قمة "بريكس" عبر الفيديو
الكرملين: الرئيس بوتين يقرر المشاركة في قمة "بريكس" عبر الفيديو
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرر المشاركة في قمة بريكس عبر الفيديو، وستكون هذه مشاركة كاملة، وسيحضر وزير... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T13:39+0000
2023-07-19T13:39+0000
روسيا
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "قرر الرئيس بوتين المشاركة في قمة بريكس عبر الفيديو. ستكون هذه مشاركة كاملة. وسيحضر الوزير لافروف الاجتماع نفسه".وكانت قد أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يشارك في قمة "بريكس" المقرر عقدها في جنوب أفريقيا، مبينةً أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيترأس وفد روسيا نيابة عن الرئيس الروسي.وستعقد القمة في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب.، وسيحضر الحدث قادة الصين والبرازيل والهند.ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
https://sputnikarabic.ae/20230719/جنوب-أفريقيا-لافروف-يمثل-روسيا-نيابة-عن-بوتين-في-قمة-بريكس-1079218323.html
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روسيا

الكرملين: الرئيس بوتين يقرر المشاركة في قمة "بريكس" عبر الفيديو

13:39 GMT 19.07.2023
© Sputnik . Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Sputnik . Alexander Kazakov
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أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرر المشاركة في قمة بريكس عبر الفيديو، وستكون هذه مشاركة كاملة، وسيحضر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاجتماع نفسه.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "قرر الرئيس بوتين المشاركة في قمة بريكس عبر الفيديو. ستكون هذه مشاركة كاملة. وسيحضر الوزير لافروف الاجتماع نفسه".
علم جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
جنوب أفريقيا: لافروف يمثل روسيا نيابة عن بوتين في قمة "بريكس"
11:03 GMT
وكانت قد أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يشارك في قمة "بريكس" المقرر عقدها في جنوب أفريقيا، مبينةً أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيترأس وفد روسيا نيابة عن الرئيس الروسي.
وستعقد القمة في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب.، وسيحضر الحدث قادة الصين والبرازيل والهند.
ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
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