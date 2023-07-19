تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:38 GMT 19.07.2023
05:38 GMT 19.07.2023
05:37 GMT 19.07.2023
05:37 GMT 19.07.2023
تمكنت قوات الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، من تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية "أوسا" في هجوم ناجح باستخدام طائرة دون طيار محمّلة بالمتفجرات.
05:37 GMT 19.07.2023
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قد قصفت أراضي الجمهورية بمعدل 102 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية، حيث تم إطلاق 542 قذيفة من عيارات مختلفة.