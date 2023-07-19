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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230719/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1079206043.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T05:38+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:38 GMT 19.07.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:38 GMT 19.07.2023
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إغلاق جزء من طريق "تافريدا" في القرم إثر اندلاع حريق بموقع تدريب عسكري
04:25 GMT
05:38 GMT 19.07.2023
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية
02:25 GMT
05:37 GMT 19.07.2023
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إفشال محاولتين للقوات الأوكرانية لاستعادة مواقعها في منطقة غابات سيريبريانسكي
02:20 GMT
05:37 GMT 19.07.2023
القوات الروسية تدمر منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية "أوسا" باستخدام طائرة مسيرة على اتجاه أرتيوموفسك
تمكنت قوات الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، من تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية "أوسا" في هجوم ناجح باستخدام طائرة دون طيار محمّلة بالمتفجرات.
05:37 GMT 19.07.2023
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 102 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قد قصفت أراضي الجمهورية بمعدل 102 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية، حيث تم إطلاق 542 قذيفة من عيارات مختلفة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:31 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع16 يوليو, 14:40 GMT
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