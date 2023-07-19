https://sputnikarabic.ae/20230719/جنرال-روسي-يحدد-أقوى-5-أسلحة-استخدمتها-موسكو-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1079227357.html

جنرال روسي يحدد أقوى 5 أسلحة استخدمتها موسكو في العملية العسكرية الخاصة

جنرال روسي يحدد أقوى 5 أسلحة استخدمتها موسكو في العملية العسكرية الخاصة

جذب بيان وزارة الدفاع الروسية بتنفيذ الضربات الانتقامية أخيرا على منشآت عسكرية في أوكرانيا، في منطقتي نيكولاييف وأوديسا، انتباه المحللين العسكريين لتحديد طبيعة... 19.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-19T16:31+0000

2023-07-19T16:31+0000

2023-07-19T16:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103585/92/1035859281_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b4852df7b896b094f630f446e753141.jpg

وشرح الخبير العسكري والمؤرخ ومدير متحف قوات الدفاع الجوي، العقيد المتقاعد يوري كنوتوف، في مقابلة مع موقع "تتار إنفورم"، منطق العملية العسكرية الخاصة من وجهة نظر مهنية، وصنف أسلحة روسيا الأكثر فاعلية خلالها.دبابة "تي - 90" إصدار "بروريف"وبحسب الخبير، فإن "بروريف" الروسية تتفوق على "ليوبارد" الغربية نتيجة للتحديث العميق للدبابة، حيث تزودت ببرج جديد، وسبطانة ومحرك محسنين، ونظام نقل الحركة ونظام التحكم في الحرائق وتحسين الاتصالات.صواريخ "كينجال" الفرط صوتيةمن بين الأسلحة العالية الدقة، خص المحلل صواريخ كينجال (الخنجر) كأحد الأمثلة على فعاليتها، هو تدمير مراكز القيادة القابعة تحت الأرض في أوكرانيا.صواريخ "كاليبر" المجنحةاحتلت صواريخ كاليبر البحرية حيزًا واسعًا في سياق العملية العسكرية الخاصة.مقاتلة "سو - 57" المتعددة المهاممن حيث خصائصها التكتيكية والتقنية، فإنها قريبة من الجيل الخامس من المقاتلات.وروى كنوتوف أنه "في إحدى حالات الاستخدام القتالي للطائرة في أوكرانيا، اقتربت هذه الطائرات كثيرا من الهدف وضربته وعادت بنجاح".مروحية "كا - 52" الهجومية (التمساح)أرفق كنوتوف في قائمة الأسلحة الخمسة الأوائل لتميزها بخصائص فريدة وإثباتها أعلى "قابلية للبقاء".وشرح كنوتوف ذلك بالقول: "في إحدى الطلعات، تم إطلاق ما يصل إلى 18 صاروخًا من منظومات الدفاع الجوي المحمولة على المروحية في الوقت نفسه، ولم تصب المروحية عمليا بأذى".

https://sputnikarabic.ae/20230613/بوتين-دبابات-ليوبارد-وبرادلي-تحترق-بشكل-جميل-1078070209.html

https://sputnikarabic.ae/20230710/روستيخ-تعلن-إنتاج-كميات-ضخمة-من-صواريخ-كينجال-1078910178.html

https://sputnikarabic.ae/20230719/الجيش-الروسي-يدمر-مطار-حربي-ومنشآت-عسكرية-بصواريخ-كروز--عاجل-1079219388.html

https://sputnikarabic.ae/20230421/دعم-سو-57-الروسية-بمنظومة-ذكاء-اصطناعي--1076142878.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري