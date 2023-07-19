https://sputnikarabic.ae/20230719/جنرال-روسي-يحدد-أقوى-5-أسلحة-استخدمتها-موسكو-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1079227357.html
جنرال روسي يحدد أقوى 5 أسلحة استخدمتها موسكو في العملية العسكرية الخاصة
جنرال روسي يحدد أقوى 5 أسلحة استخدمتها موسكو في العملية العسكرية الخاصة
جذب بيان وزارة الدفاع الروسية بتنفيذ الضربات الانتقامية أخيرا على منشآت عسكرية في أوكرانيا، في منطقتي نيكولاييف وأوديسا، انتباه المحللين العسكريين لتحديد طبيعة... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T16:31+0000
2023-07-19T16:31+0000
2023-07-19T16:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وشرح الخبير العسكري والمؤرخ ومدير متحف قوات الدفاع الجوي، العقيد المتقاعد يوري كنوتوف، في مقابلة مع موقع "تتار إنفورم"، منطق العملية العسكرية الخاصة من وجهة نظر مهنية، وصنف أسلحة روسيا الأكثر فاعلية خلالها.دبابة "تي - 90" إصدار "بروريف"وبحسب الخبير، فإن "بروريف" الروسية تتفوق على "ليوبارد" الغربية نتيجة للتحديث العميق للدبابة، حيث تزودت ببرج جديد، وسبطانة ومحرك محسنين، ونظام نقل الحركة ونظام التحكم في الحرائق وتحسين الاتصالات.صواريخ "كينجال" الفرط صوتيةمن بين الأسلحة العالية الدقة، خص المحلل صواريخ كينجال (الخنجر) كأحد الأمثلة على فعاليتها، هو تدمير مراكز القيادة القابعة تحت الأرض في أوكرانيا.صواريخ "كاليبر" المجنحةاحتلت صواريخ كاليبر البحرية حيزًا واسعًا في سياق العملية العسكرية الخاصة.مقاتلة "سو - 57" المتعددة المهاممن حيث خصائصها التكتيكية والتقنية، فإنها قريبة من الجيل الخامس من المقاتلات.وروى كنوتوف أنه "في إحدى حالات الاستخدام القتالي للطائرة في أوكرانيا، اقتربت هذه الطائرات كثيرا من الهدف وضربته وعادت بنجاح".مروحية "كا - 52" الهجومية (التمساح)أرفق كنوتوف في قائمة الأسلحة الخمسة الأوائل لتميزها بخصائص فريدة وإثباتها أعلى "قابلية للبقاء".وشرح كنوتوف ذلك بالقول: "في إحدى الطلعات، تم إطلاق ما يصل إلى 18 صاروخًا من منظومات الدفاع الجوي المحمولة على المروحية في الوقت نفسه، ولم تصب المروحية عمليا بأذى".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
جنرال روسي يحدد أقوى 5 أسلحة استخدمتها موسكو في العملية العسكرية الخاصة
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جذب بيان وزارة الدفاع الروسية بتنفيذ الضربات الانتقامية أخيرا على منشآت عسكرية في أوكرانيا، في منطقتي نيكولاييف وأوديسا، انتباه المحللين العسكريين لتحديد طبيعة أكثر الأسلحة فاعلية خلال العملية العسكرية الخاصة.
وشرح الخبير العسكري والمؤرخ ومدير متحف قوات الدفاع الجوي، العقيد المتقاعد يوري كنوتوف، في مقابلة مع موقع "تتار إنفورم"، منطق العملية العسكرية الخاصة من وجهة نظر مهنية، وصنف أسلحة روسيا الأكثر فاعلية خلالها.
دبابة "تي - 90" إصدار "بروريف"
وبحسب الخبير، فإن "بروريف" الروسية تتفوق على "ليوبارد" الغربية نتيجة للتحديث العميق للدبابة، حيث تزودت ببرج جديد، وسبطانة ومحرك محسنين، ونظام نقل الحركة ونظام التحكم في الحرائق وتحسين الاتصالات.
هذه الدبابة هي بالفعل واحدة من أفضل الدبابات في العالم في الوقت الحالي.
صواريخ "كينجال" الفرط صوتية
من بين الأسلحة العالية الدقة، خص المحلل صواريخ كينجال (الخنجر) كأحد الأمثلة على فعاليتها، هو تدمير مراكز القيادة القابعة تحت الأرض في أوكرانيا.
صواريخ "كاليبر" المجنحة
احتلت صواريخ كاليبر البحرية حيزًا واسعًا في سياق العملية العسكرية الخاصة.
كما يتم تثبيت قاذفات الصواريخ على زوارق صاروخية صغيرة، وهذه قدرة لا تمتلكها أي دولة أخرى في العالم.
مقاتلة "سو - 57" المتعددة المهام
من حيث خصائصها التكتيكية والتقنية، فإنها قريبة من الجيل الخامس من المقاتلات.
وروى كنوتوف أنه "في إحدى حالات الاستخدام القتالي للطائرة في أوكرانيا، اقتربت هذه الطائرات كثيرا من الهدف وضربته وعادت بنجاح".
لم يرصد العدو حتى الطائرات، بعد شهر واحد فقط تم الكشف عن السر، حيث هاجمت "سو - 57" هذا الهدف".
مروحية "كا - 52" الهجومية (التمساح)
أرفق كنوتوف في قائمة الأسلحة الخمسة الأوائل لتميزها بخصائص فريدة وإثباتها أعلى "قابلية للبقاء".
وشرح كنوتوف ذلك بالقول: "في إحدى الطلعات، تم إطلاق ما يصل إلى 18 صاروخًا
من منظومات الدفاع الجوي المحمولة على المروحية في الوقت نفسه، ولم تصب المروحية عمليا بأذى".