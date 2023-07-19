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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230719/جنرال-روسي-يحدد-أقوى-5-أسلحة-استخدمتها-موسكو-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1079227357.html
جنرال روسي يحدد أقوى 5 أسلحة استخدمتها موسكو في العملية العسكرية الخاصة
جنرال روسي يحدد أقوى 5 أسلحة استخدمتها موسكو في العملية العسكرية الخاصة
جذب بيان وزارة الدفاع الروسية بتنفيذ الضربات الانتقامية أخيرا على منشآت عسكرية في أوكرانيا، في منطقتي نيكولاييف وأوديسا، انتباه المحللين العسكريين لتحديد طبيعة... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T16:31+0000
2023-07-19T16:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وشرح الخبير العسكري والمؤرخ ومدير متحف قوات الدفاع الجوي، العقيد المتقاعد يوري كنوتوف، في مقابلة مع موقع "تتار إنفورم"، منطق العملية العسكرية الخاصة من وجهة نظر مهنية، وصنف أسلحة روسيا الأكثر فاعلية خلالها.دبابة "تي - 90" إصدار "بروريف"وبحسب الخبير، فإن "بروريف" الروسية تتفوق على "ليوبارد" الغربية نتيجة للتحديث العميق للدبابة، حيث تزودت ببرج جديد، وسبطانة ومحرك محسنين، ونظام نقل الحركة ونظام التحكم في الحرائق وتحسين الاتصالات.صواريخ "كينجال" الفرط صوتيةمن بين الأسلحة العالية الدقة، خص المحلل صواريخ كينجال (الخنجر) كأحد الأمثلة على فعاليتها، هو تدمير مراكز القيادة القابعة تحت الأرض في أوكرانيا.صواريخ "كاليبر" المجنحةاحتلت صواريخ كاليبر البحرية حيزًا واسعًا في سياق العملية العسكرية الخاصة.مقاتلة "سو - 57" المتعددة المهاممن حيث خصائصها التكتيكية والتقنية، فإنها قريبة من الجيل الخامس من المقاتلات.وروى كنوتوف أنه "في إحدى حالات الاستخدام القتالي للطائرة في أوكرانيا، اقتربت هذه الطائرات كثيرا من الهدف وضربته وعادت بنجاح".مروحية "كا - 52" الهجومية (التمساح)أرفق كنوتوف في قائمة الأسلحة الخمسة الأوائل لتميزها بخصائص فريدة وإثباتها أعلى "قابلية للبقاء".وشرح كنوتوف ذلك بالقول: "في إحدى الطلعات، تم إطلاق ما يصل إلى 18 صاروخًا من منظومات الدفاع الجوي المحمولة على المروحية في الوقت نفسه، ولم تصب المروحية عمليا بأذى".
https://sputnikarabic.ae/20230613/بوتين-دبابات-ليوبارد-وبرادلي-تحترق-بشكل-جميل-1078070209.html
https://sputnikarabic.ae/20230710/روستيخ-تعلن-إنتاج-كميات-ضخمة-من-صواريخ-كينجال-1078910178.html
https://sputnikarabic.ae/20230719/الجيش-الروسي-يدمر-مطار-حربي-ومنشآت-عسكرية-بصواريخ-كروز--عاجل-1079219388.html
https://sputnikarabic.ae/20230421/دعم-سو-57-الروسية-بمنظومة-ذكاء-اصطناعي--1076142878.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

جنرال روسي يحدد أقوى 5 أسلحة استخدمتها موسكو في العملية العسكرية الخاصة

16:31 GMT 19.07.2023
© Sputnik . Denis Abramov / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "كاليبر"
إطلاق صاروخ كاليبر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Sputnik . Denis Abramov
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جذب بيان وزارة الدفاع الروسية بتنفيذ الضربات الانتقامية أخيرا على منشآت عسكرية في أوكرانيا، في منطقتي نيكولاييف وأوديسا، انتباه المحللين العسكريين لتحديد طبيعة أكثر الأسلحة فاعلية خلال العملية العسكرية الخاصة.
وشرح الخبير العسكري والمؤرخ ومدير متحف قوات الدفاع الجوي، العقيد المتقاعد يوري كنوتوف، في مقابلة مع موقع "تتار إنفورم"، منطق العملية العسكرية الخاصة من وجهة نظر مهنية، وصنف أسلحة روسيا الأكثر فاعلية خلالها.

دبابة "تي - 90" إصدار "بروريف"

وبحسب الخبير، فإن "بروريف" الروسية تتفوق على "ليوبارد" الغربية نتيجة للتحديث العميق للدبابة، حيث تزودت ببرج جديد، وسبطانة ومحرك محسنين، ونظام نقل الحركة ونظام التحكم في الحرائق وتحسين الاتصالات.
هذه الدبابة هي بالفعل واحدة من أفضل الدبابات في العالم في الوقت الحالي.
جنود بولنديون وأوكرانيون في دبابة ليوبارد 2 في تدريب عسكري غربي بولندا بتاريخ 13 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
بوتين: دبابات "ليوبارد" و"برادلي" تحترق "بشكل جميل"
13 يونيو, 16:55 GMT

صواريخ "كينجال" الفرط صوتية

من بين الأسلحة العالية الدقة، خص المحلل صواريخ كينجال (الخنجر) كأحد الأمثلة على فعاليتها، هو تدمير مراكز القيادة القابعة تحت الأرض في أوكرانيا.
إطلاق صاروخ كينجال - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"روستيخ" تعلن إنتاج كميات ضخمة من صواريخ "كينجال"
10 يوليو, 10:52 GMT

صواريخ "كاليبر" المجنحة

احتلت صواريخ كاليبر البحرية حيزًا واسعًا في سياق العملية العسكرية الخاصة.

كما يتم تثبيت قاذفات الصواريخ على زوارق صاروخية صغيرة، وهذه قدرة لا تمتلكها أي دولة أخرى في العالم.

المشروع 1124 إم... سفينة روسية متعددة الأغراض لحماية الحدود البحرية - الأسطول الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر مطارا حربيا ومنشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ "كروز"
11:25 GMT

مقاتلة "سو - 57" المتعددة المهام

من حيث خصائصها التكتيكية والتقنية، فإنها قريبة من الجيل الخامس من المقاتلات.
وروى كنوتوف أنه "في إحدى حالات الاستخدام القتالي للطائرة في أوكرانيا، اقتربت هذه الطائرات كثيرا من الهدف وضربته وعادت بنجاح".

لم يرصد العدو حتى الطائرات، بعد شهر واحد فقط تم الكشف عن السر، حيث هاجمت "سو - 57" هذا الهدف".

المقاتلى الروسية سو 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2023
دعم "سو 57" الروسية بمنظومة ذكاء اصطناعي
21 أبريل, 08:07 GMT

مروحية "كا - 52" الهجومية (التمساح)

أرفق كنوتوف في قائمة الأسلحة الخمسة الأوائل لتميزها بخصائص فريدة وإثباتها أعلى "قابلية للبقاء".
وشرح كنوتوف ذلك بالقول: "في إحدى الطلعات، تم إطلاق ما يصل إلى 18 صاروخًا من منظومات الدفاع الجوي المحمولة على المروحية في الوقت نفسه، ولم تصب المروحية عمليا بأذى".
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:01 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع16 يوليو, 14:40 GMT
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