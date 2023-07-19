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https://sputnikarabic.ae/20230719/جنوب-أفريقيا-لافروف-يمثل-روسيا-نيابة-عن-بوتين-في-قمة-بريكس-1079218323.html
جنوب أفريقيا: لافروف يمثل روسيا نيابة عن بوتين في قمة "بريكس"
جنوب أفريقيا: لافروف يمثل روسيا نيابة عن بوتين في قمة "بريكس"
أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يشارك في قمة "بريكس" المقرر عقدها في جنوب أفريقيا، مبينةً أن وزير الخارجية الروسي... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T11:03+0000
2023-07-19T11:15+0000
العالم
روسيا
مجموعة بريكس
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وقال مكتب رئيس جنوب أفريقيا في بيان: "بالاتفاق المتبادل، لن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة، لكن روسيا سيمثلها وزير الخارجية السيد سيرغي لافروف".كما أكد المكتب أن" قمة بريكس ستعقد شخصيًا لأول مرة منذ جائحة فيروس كورونا".ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
https://sputnikarabic.ae/20230707/إيران-الانضمام-إلى-بريكس-فرصة-اقتصادية-مهمة-للغاية-1078828498.html
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العالم, روسيا, مجموعة بريكس
العالم, روسيا, مجموعة بريكس

جنوب أفريقيا: لافروف يمثل روسيا نيابة عن بوتين في قمة "بريكس"

11:03 GMT 19.07.2023 (تم التحديث: 11:15 GMT 19.07.2023)
© flickr.com / Jason Perelsonعلم جنوب أفريقيا
علم جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© flickr.com / Jason Perelson
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أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يشارك في قمة "بريكس" المقرر عقدها في جنوب أفريقيا، مبينةً أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيترأس وفد روسيا نيابة عن الرئيس الروسي.
وقال مكتب رئيس جنوب أفريقيا في بيان: "بالاتفاق المتبادل، لن يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة، لكن روسيا سيمثلها وزير الخارجية السيد سيرغي لافروف".

قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا سيحضرون قمة بريكس.

كما أكد المكتب أن" قمة بريكس ستعقد شخصيًا لأول مرة منذ جائحة فيروس كورونا".
بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
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ومن المقرر أن يعقد قادة مجموعة "بريكس" قمة في جوهانسبرغ، في أغسطس/آب المقبل.

ومجموعة "بريكس" هي تكتل يضم روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورغ الروسية، وتحول اسمها من "بريك" إلى بريكس في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها، وتهدف هذه المجموعة الدولية إلى زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات المحلية، ما يقلل الاعتماد على الدولار.
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