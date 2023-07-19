https://sputnikarabic.ae/20230719/خبير-العالم-لا-يتضرر-من-اتفاقية-الحبوب-بل-من-العقوبات-الأمريكية-1079224685.html
خبير: العالم لا يتضرر من اتفاقية الحبوب بل من العقوبات الأمريكية
خبير: العالم لا يتضرر من اتفاقية الحبوب بل من العقوبات الأمريكية
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T13:59+0000
2023-07-19T13:59+0000
2023-07-19T13:59+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: العالم لا يتضرر من اتفاقية الحبوب بل من العقوبات الأمريكية
خبير: العالم لا يتضرر من اتفاقية الحبوب بل من العقوبات الأمريكية
قوات الدفاع الروسية تتمكن من تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية "أوسا". حول هذا الموضوع، يقول الخبير بالشأن الروسي، الدكتور فائز حوالة لبرنامج "بلا قيود":وزارة الخارجية الروسية تعلن أن أمام الأمانة العامة للأمم المتحدة 90 يوما لتطبيع الوضع مع الصادرات الزراعية الروسية. حول هذا الموضوع قال الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي، الدكتور محمود الأفندي:إصابة عسكريين اثنين وأضرار مادية جراء الهجوم الإسرائيلي في محيط دمشق. عن هذا الموضوع تحدّث الخبير العسكري الاستراتيجي، الدكتور فراس شبول:الصين والجزائر توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة على مختلف الأصعدة. حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة مستغانم لبرنامجنا:اليابان توافق على تكثيف التعاون الدفاعي والأمني مع قطر والسعودية والإمارات. في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور مازن مرجي، لبرنامج "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: العالم لا يتضرر من اتفاقية الحبوب بل من العقوبات الأمريكية
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
قوات الدفاع الروسية تتمكن من تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية "أوسا". حول هذا الموضوع، يقول الخبير بالشأن الروسي، الدكتور فائز حوالة لبرنامج "بلا قيود":
إن أوكرانيا لا يمكنها أن تنجح في الهجوم المضاد، والدول الأوروبية باتت تابعة لأمريكا وتم إضعافها وإنهاكها من كل النواحي، وأيضا أصبحت لقمة سائغة لأمريكا التي تتحكم فيها كما تشاء.
وزارة الخارجية الروسية تعلن أن أمام الأمانة العامة للأمم المتحدة 90 يوما لتطبيع الوضع مع الصادرات الزراعية الروسية. حول هذا الموضوع قال الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي، الدكتور محمود الأفندي:
إن العالم لا يتضرر من اتفاقية الحبوب بل من العقوبات الأمريكية وإن قصة الأمن الغذائي هي قصة مختلقة من الغرب للضغط على الأمم المتحدة، التي أصبحت كل مؤسساتها مسيسة من طرف الغرب، وروسيا تعلم أن الأمم المتحدة لا تستطيع فعل أي شيء إلا بقرار من الولايات المتحدة بالذات.
إصابة عسكريين اثنين وأضرار مادية جراء الهجوم الإسرائيلي في محيط دمشق. عن هذا الموضوع تحدّث الخبير العسكري الاستراتيجي، الدكتور فراس شبول:
كل اعتداء يتم في مرحلة زمنية يتوافق مع العقلية الإسرائيلية التي ترى فيها الحجة للقيام بهذا الاعتداء، وهذه الاعتداءات لن تتوقف إذا لم يتم ردع هذا الاحتلال الصهيوني بشكل فعلي وكامل وفعال.
الصين والجزائر توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة على مختلف الأصعدة. حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة مستغانم لبرنامجنا:
إن الجزائر في السبعينات، في فترة حكم الرئيس الراحل هواري بومدين، نادت بإنشاء عملة منفصلة للقضاء على هيمنة الدولار والدخول في عالم متعدد الأقطاب، واليوم حلف بريكس يحمل نفس المبدأ للتعامل بالعملات بعيدا عن الدولار الأمريكي.
اليابان توافق على تكثيف التعاون الدفاعي والأمني مع قطر والسعودية والإمارات. في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور مازن مرجي، لبرنامج "بلا قيود":
إن هناك حراكا دوليا لاتجاهات مختلفة وخاصة مع وجود حلف بريكس، ومحاولة دول الخليج أخذ خطوط مستقلة نسبيا عن العلاقات التقليدية مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، واليابان تعتبر ثالث دولة في العالم بأكبر حجم اقتصادي، وربما هناك بعض الحاجات التي تتوفر في اليابان بشكل خاص في المجال العسكري والدفاعي، واليابان قد تكون بديلا مستقلا ونمطا جديدا يختلف عن الغرب.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...