https://sputnikarabic.ae/20230719/خبير-العالم-لا-يتضرر-من-اتفاقية-الحبوب-بل-من-العقوبات-الأمريكية-1079224685.html

خبير: العالم لا يتضرر من اتفاقية الحبوب بل من العقوبات الأمريكية

خبير: العالم لا يتضرر من اتفاقية الحبوب بل من العقوبات الأمريكية

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 19.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-19T13:59+0000

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2023-07-19T13:59+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: العالم لا يتضرر من اتفاقية الحبوب بل من العقوبات الأمريكية خبير: العالم لا يتضرر من اتفاقية الحبوب بل من العقوبات الأمريكية

قوات الدفاع الروسية تتمكن من تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية "أوسا". حول هذا الموضوع، يقول الخبير بالشأن الروسي، الدكتور فائز حوالة لبرنامج "بلا قيود":وزارة الخارجية الروسية تعلن أن أمام الأمانة العامة للأمم المتحدة 90 يوما لتطبيع الوضع مع الصادرات الزراعية الروسية. حول هذا الموضوع قال الأكاديمي والخبير بالشأن الروسي، الدكتور محمود الأفندي:إصابة عسكريين اثنين وأضرار مادية جراء الهجوم الإسرائيلي في محيط دمشق. عن هذا الموضوع تحدّث الخبير العسكري الاستراتيجي، الدكتور فراس شبول:الصين والجزائر توقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم مهمة على مختلف الأصعدة. حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة مستغانم لبرنامجنا:اليابان توافق على تكثيف التعاون الدفاعي والأمني ​​مع قطر والسعودية والإمارات. في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور مازن مرجي، لبرنامج "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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