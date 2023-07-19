https://sputnikarabic.ae/20230719/خبير-يكشف-حقيقة-خطورة-الاستفزاز-النووي-لمحطة-زابوروجيه-1079213964.html

خبير يكشف حقيقة خطورة الاستفزاز النووي لمحطة زابوروجيه

خبير يكشف حقيقة خطورة الاستفزاز النووي لمحطة زابوروجيه

تكررت المشاهد الاستفزازية من الجانب الأوكراني، وجاء الهجوم الأخير على جسر القرم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين. وأشارت الخارجية الروسية بأن الهجوم على جسر... 19.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-19T09:04+0000

2023-07-19T09:04+0000

2023-07-19T09:04+0000

روسيا

العالم

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كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة انتقامية جماعية بأسلحة بحرية عالية الدقة على منشآت يتم فيها التحضير لأعمال إرهابية ضد روسيا باستخدام قوارب مسيرة.لماذا يتم استهداف جسر القرم؟وحول الهدف من الهجوم الأخير على جسر القرم، يقول مدير مركز "جي إس إم" للدراسات الاستراتيجية، الأستاذ آصف ملحم، لوكالة "سبوتنيك":وتابع: "وبالتالي قطع تواصل القرم مع الأرض الروسية من جهة ومع الجبهة من جهة، وهذا يذكرنا بالتفجير الذي حدث في جسر تشونغار الرابط بين شبه جزيرة القرم وخيرسون، لأن القوات الأوكرانية غير قادرة على قطع طرق التواصل البرية الأخرى المتجهة من دونيتسك ولوغانسك، طبعا تفجير جسر أسهل من تفجير طريق بري وغيره من طرقات الإمداد".أهمية جسر القرموأشار المتحدث إلى أن"جسر القرم هو أحد الطرق الرئيسية التي يمد شبه الجزيرة بالمواد التموينية والغذائية، وسكة الحديد لازالت تعمل حتى الآن، والأنباء تؤكد أنه تم فتح الطريق عبر القرم إلى مدينة ميليتوبول وماريوبول وبالتالي دونيتسك ولوغانسك، ولكن الطريق يشهد ازدحاما شديدا حتى الآن، يمكن استبداله".كما نوّه الدكتور ملحم إلى أن "ما حدث قد يحمل جوانب إيجابية تنعكس على الأماكن السياحية على بحر آزوف، فهذه فرصة لإنعاش السياحة الداخلية وإعادة تأهيل هذه المناطق، وقد يبدأ الروس في السياحة هناك وهذا ما تحتاجه تلك المدن التي أصبحت جزءا من روسيا، ولا بد من تنشيطها لتفعيل الاندماج الاجتماعي بينها وبين روسيا".التضليل الإعلامي وزرع صورة مرعبة في النفوسوأشار الدكتور ملحم إلى أن"الإعلام يحاول خلق مشاكل وصورة مرعبة في أذهان الناس حول ما قد يحدث في حال تفجير محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".وأضاف: "إن المحطة النووية تتكون من مفاعل نووي وبجانبه أحواض التبريد بالماء، وهذا الماء يكون غني عادة بأملاح البور التي تمتص النيترونات وبجانب البناء المفاعل، وبجانبه التوربين البخاري والمولد الكهربائي، هذان البناءان متصلان ببعضهما بعضا ولكنهما محصّنان بشكل كبير جدا".كارثة بيئية حقيقيةوبيّن المتحدث درجة خطورة تفجير المحطة وتداعياتها على البشرية، وقال:وتابع: "المشكلة أن هذه المحطة موجودة على نهر دنيبر، وبالتالي في حال ما إذا انتشرت هذه الشظايا إلى داخل النهر، وجرفها إلى البحر الأسود أو ترّست في أعماق المياه الجوفية، فنحن أمام كارثة بيئية حقيقية ستعرض كل حوض البحر الأسود للخطر، ولكن مدى انتشار هذه الشظايا هو المشكلة، فلو لم يكن هناك نهر لكان من السهل عزلها والتحكم في تأثيراتها وانتشارها".الإعلام الغربي يخفي الحقيقةوأوضح الأستاذ آصف ملحم في حديثه لـ"سبوتنيك"، طبيعة الانفجارات التي تحدث في المحطات النووية، قائلًا:واختتم حديثه بذكر نموذج للتضليل الإعلامي في الحرب السورية، وقال: "إن المياه الموجودة في أحواض التبريد لابد من استبدالها باستمرار، فإذا قُدّر وحدث هذا الأمر فنحن أمام كارثة حقيقية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أغفلت هذا الأمر، وأتذكر هنا عندما تم اتهام سوريا باستخدام الأسلحة الكيماوية وكيف عرضت وسائل الإعلام مشاهد واستغلت مشاعر المشاهدين والأثر النفسي لمثل تلك اللقطات، ولا يوجد في الحقيقة وقتها مادة السارين التي ادّعي أنها تم ضبطها وصناعتها في سوريا، وفي علم الكيمياء لا يوجد طريقة لصناعتها هناك، ولكن هناك أسلحة كيميائية أمريكية مصممة بهذا الشكل، وبالتالي نحن أمام مشكلة أخلاقية بالدرجة الأولى، وبالتالي نلاحظ أن الإعلام يركز على هذه النقطة باستمرار ويخفي الحقيقة".

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