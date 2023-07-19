https://sputnikarabic.ae/20230719/خطوات-إماراتية-حثيثة-نحو-الطاقة-المتجددة-1079216459.html
خطوات إماراتية حثيثة نحو الطاقة المتجددة
خطوات إماراتية حثيثة نحو الطاقة المتجددة
توجهت الإمارات في مراحل مبكرة نحو استخدام مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة لتوفير معظم احتياجاتها، في خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T09:34+0000
2023-07-19T09:34+0000
2023-07-19T09:34+0000
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انفوجرافيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, инфографика
انفوجرافيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, инфографика
خطوات إماراتية حثيثة نحو الطاقة المتجددة
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توجهت الإمارات في مراحل مبكرة نحو استخدام مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة لتوفير معظم احتياجاتها، في خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.