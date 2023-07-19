عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230719/خطوات-إماراتية-حثيثة-نحو-الطاقة-المتجددة-1079216459.html
خطوات إماراتية حثيثة نحو الطاقة المتجددة
خطوات إماراتية حثيثة نحو الطاقة المتجددة
توجهت الإمارات في مراحل مبكرة نحو استخدام مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة لتوفير معظم احتياجاتها، في خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T09:34+0000
2023-07-19T09:34+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أخبار الإمارات العربية المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/13/1079215756_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_0de91aa535f2c5758d5a753826dad982.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/13/1079215756_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_a7d3e05667bdf2b44dc28fff00e6eaba.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, инфографика
انفوجرافيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, инфографика

خطوات إماراتية حثيثة نحو الطاقة المتجددة

09:34 GMT 19.07.2023
تابعنا عبرTelegramNabd
توجهت الإمارات في مراحل مبكرة نحو استخدام مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة لتوفير معظم احتياجاتها، في خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
خطوات إماراتية حثيثة نحو الطاقة المتجددة - سبوتنيك عربي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:31 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع16 يوليو, 14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала