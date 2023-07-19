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https://sputnikarabic.ae/20230719/دولة-عربية-تصبح-رائدة-في-شراء-الحبوب-الروسية--1079218115.html
دولة عربية تصبح رائدة في شراء الحبوب الروسية
دولة عربية تصبح رائدة في شراء الحبوب الروسية
كشف اتحاد مصدري الحبوب الروسية عن دولة عربية أصبحت رائدة في استيراد الحبوب الروسية خلال العام الحالي. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T11:02+0000
2023-07-19T11:12+0000
اقتصاد
العالم العربي
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ونشر اتحاد مصدري الحبوب الروسي على "تلغرام" بيانا مقتضبا، أعلن فيه أن السعودية أصبحت رائدة في شراء الحبوب الروسية، في النصف الأول من الشهر الأول للموسم الزراعي 2024/2023.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، الاثنين الماضي، أن اتفاقية الحبوب انتهت، في 17 يوليو/ تموز الجاري، ولكن روسيا ستعود على الفور إلى تطبيق الاتفاقية بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لـ"سبوتنيك"، إن روسيا أبلغت يوم الاثنين الماضي، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة برفضها تمديد اتفاقية الحبوب.
https://sputnikarabic.ae/20230718/الصين-تؤكد-ضرورة-مراعاة-قضية-الأمن-الغذائي-الدولي-في-صفقة-الحبوب-1079165795.html
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اقتصاد, العالم العربي
اقتصاد, العالم العربي

دولة عربية تصبح رائدة في شراء الحبوب الروسية

11:02 GMT 19.07.2023 (تم التحديث: 11:12 GMT 19.07.2023)
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالزراعة الروسية
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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كشف اتحاد مصدري الحبوب الروسية عن دولة عربية أصبحت رائدة في استيراد الحبوب الروسية خلال العام الحالي.
ونشر اتحاد مصدري الحبوب الروسي على "تلغرام" بيانا مقتضبا، أعلن فيه أن السعودية أصبحت رائدة في شراء الحبوب الروسية، في النصف الأول من الشهر الأول للموسم الزراعي 2024/2023.

وبحسب بيانات الاتحاد، فقد بلغت مشتريات السعودية 450 ألف طن، منها 290 ألف طن من القمح.

حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
الصين تؤكد ضرورة مراعاة قضية الأمن الغذائي الدولي في "صفقة الحبوب"
أمس, 08:45 GMT
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، الاثنين الماضي، أن اتفاقية الحبوب انتهت، في 17 يوليو/ تموز الجاري، ولكن روسيا ستعود على الفور إلى تطبيق الاتفاقية بمجرد تنفيذ الجزء الروسي منها.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لـ"سبوتنيك"، إن روسيا أبلغت يوم الاثنين الماضي، تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة برفضها تمديد اتفاقية الحبوب.
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