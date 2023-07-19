https://sputnikarabic.ae/20230719/رئيسة-وزراء-إيطاليا-تعلق-على-قضية-سجن-الناشط-المصري-باتريك-زكي-1079220580.html

رئيسة وزراء إيطاليا تعلق على قضية سجن الناشط المصري باتريك زكي

رئيسة وزراء إيطاليا تعلق على قضية سجن الناشط المصري باتريك زكي

علّقت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، على أزمة الناشط المصري والباحث في جامعة بولونيا، باتريك زكي. 19.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-19T12:16+0000

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وقالت ميلوني في تصريحات لها: "إيطاليا ملتزمة في التوصل إلى حل إيجابي بشأن قضية الناشط المصري باتريك زكي"، حسب وكالة "آكي" الإيطالية.من جهته، ناشد مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية من أجل الإفراج الفوري عن الناشط باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة ضده.كما طالب المجلس "الرئيس السيسي باستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الأمر، مؤكدا على ثقته الكاملة في حرص الرئيس على مستقبل الناشط المحكوم عليه، وخاصة أنه طالب علم حصل منذ أيام على درجة الماجستير، وأنه في مقتبل عمره".من جانبه، قال عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، محمد عبد العزيز، إن "هناك تطمينات وصلت إلى لجنة العفو الرئاسي بشأن جورج زكي وآخرين"، معربًا عن ثقته الدائمة في حرص الرئيس السيسي على استخدام صلاحياته الدستورية للصالح العام وتوفير المناخ الديمقراطي للحوار الوطني.ووافق مجلس النواب الإيطالي، في الآونة الأخيرة، بأغلبية 358 صوتا وامتناع 30 عضوا عن التصويت، على منح الجنسية الإيطالية للناشط المصري باتريك زكي، الموقوف بتهمة نشر أخبار كاذبة في مصر.وأوقفت الشرطة المصرية الناشط الحقوقي الشاب، يوم 7 فبراير/ شباط 2020، فور وصوله من إيطاليا، على ذمة التحقيق بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهو من مواليد مدينة المنصورة عام 1993، من أب وأم مصريين، ويدرس في جامعة ألما ماتر في بولونيا شمالي إيطاليا.وتلزم الوثيقة الحكومة "بالبدء على وجه السرعة، من خلال الجهات المختصة، بإجراء ما يلزم لمنح الجنسية الإيطالية لباتريك جورج زكي ومواصلة مراقبة جلسات محاكمته بحضور التمثيل الدبلوماسي الإيطالي في قاعة محكمة القاهرة"، بحسب وكالة "آكي" الإيطالية.كما تلزم الوثيقة بـ"التحقق من ظروف احتجازه والاستمرار بتقديم الدعم، في إطار العلاقات الثنائية مع مصر وفي جميع المحافل الأوروبية والدولية، للإفراج الفوري عنه وعن جميع سجناء الرأي المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحفيين، المحامين والنشطاء السياسيين الذين انتهى بهم المطاف في السجن لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية بطريقة سلمية"، وفقا للوكالة.ويطلب الاقتراح من الحكومة "مواصلة المبادرات الرامية إلى احترام السلطات المصرية الحق في حرية التعبير، تشكيل الجمعيات والتظاهرات السلمية وكسر دائرة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الجارية في البلاد".وكانت النيابة في مصر قد أوضحت أن تحريات قطاع الأمن الوطني توصلت، خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلى استغلال باترك زكي، حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"(أنشطة شركة "ميتا" التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك"و"انستغرام" محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) في "نشر أخبار وبيانات ومنشورات كاذبة بغرض ترويج الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة ورموزها".وأكدت النيابة العامة على التزامها بتطبيق نصوص القانون والدستور، وحبس المتهم احتياطيًا متى كانت مبررات حبسه قائمة ومتوفرة، مهيبة الجهات المحلية والدولية ووسائل الإعلام المختلفة الالتزام بما تصدره النيابة العامة من بيانات بخصوص التحقيقات وما تسفر عنه.

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