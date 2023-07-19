https://sputnikarabic.ae/20230719/رئيس-جنوب-أفريقيا-الصراع-في-أوكرانيا-يتطلب-تدخلا-من-جميع-الدول-المحبة-للسلام-1079205568.html
رئيس جنوب أفريقيا: الصراع في أوكرانيا يتطلب تدخلا من جميع الدول المحبة للسلام
رئيس جنوب أفريقيا: الصراع في أوكرانيا يتطلب تدخلا من جميع الدول المحبة للسلام
أعرب سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، عن الحاجة إلى تدخل الدول المحبة للسلام في الوضع الحالي الناجم عن الصراع في أوكرانيا. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T05:18+0000
2023-07-19T05:18+0000
2023-07-19T05:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنوب أفريقيا
أخبار روسيا اليوم
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070884373_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_c691e58cf902dd640a2727c6e1b30d80.jpg
موسكو - سبوتنيك. وفي حديث له على قناة "سابس" التلفزيونية، أكد رامافوزا أن "الحرب الحالية تؤثر على القارة الأفريقية وبالتالي يجب أن تتدخل كل الشعوب المحبة للسلام".وأضاف رامافوزا أن اقتراح خطة السلام الأفريقية لأزمة أوكرانيا يجب أن يُنظر إليها كمكملة للمبادرات السلام الأخرى.يشار إلى أن وفد الوساطة الأفريقي، الذي يضم قادة من جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر ومصر، بالإضافة إلى ممثلين عن جمهورية الكونغو وأوغندا، قد زار كييف يوم 16 يونيو/حزيران، حيث أجروا محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، وفي 17 يونيو/حزيران عقدوا محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ.وتتضمن خطة السلام الأفريقية 10 بنود رئيسية، بما في ذلك بدء مفاوضات السلام عبر الوسائل الدبلوماسية، ووقف تصعيد النزاع، وضمان سيادة الدول والشعوب وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.وتهدف الخطة أيضًا إلى توفير ضمانات أمنية للبلدين، وتأمين حركة تصدير الحبوب والأسمدة، وتقديم الدعم الإنساني لضحايا الحرب، وتسوية قضية تبادل الأسرى، وعودة جميع الأطفال العالقين في هذا الصراع إلى بلدانهم. وتشمل الخطة أيضًا إعادة الإعمار ومساعدة ضحايا الحرب، وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20230621/الكرملين-استعدادات-قمة-بريكس-كانت-على-جدول-اجتماع-بوتين-ورئيس-جنوب-أفريقيا-1078333624.html
جنوب أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/05/1070884373_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_3ca0ff53d887446c2f2efc1a712c3b35.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جنوب أفريقيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
جنوب أفريقيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
رئيس جنوب أفريقيا: الصراع في أوكرانيا يتطلب تدخلا من جميع الدول المحبة للسلام
تابعنا عبر
أعرب سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، عن الحاجة إلى تدخل الدول المحبة للسلام في الوضع الحالي الناجم عن الصراع في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وفي حديث له على قناة "سابس" التلفزيونية، أكد رامافوزا أن "الحرب الحالية تؤثر على القارة الأفريقية وبالتالي يجب أن تتدخل كل الشعوب المحبة للسلام".
وأضاف رامافوزا أن اقتراح خطة السلام الأفريقية لأزمة أوكرانيا يجب أن يُنظر إليها كمكملة للمبادرات السلام الأخرى.
يشار إلى أن وفد الوساطة الأفريقي، الذي يضم قادة من جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر ومصر، بالإضافة إلى ممثلين عن جمهورية الكونغو وأوغندا، قد زار كييف يوم 16 يونيو/حزيران، حيث أجروا محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، وفي 17 يونيو/حزيران عقدوا محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ.
وتتضمن خطة السلام الأفريقية
10 بنود رئيسية، بما في ذلك بدء مفاوضات السلام عبر الوسائل الدبلوماسية، ووقف تصعيد النزاع، وضمان سيادة الدول والشعوب وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
وتهدف الخطة أيضًا إلى توفير ضمانات أمنية للبلدين، وتأمين حركة تصدير الحبوب والأسمدة، وتقديم الدعم الإنساني لضحايا الحرب، وتسوية قضية تبادل الأسرى، وعودة جميع الأطفال العالقين في هذا الصراع إلى بلدانهم. وتشمل الخطة أيضًا إعادة الإعمار ومساعدة ضحايا الحرب، وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.