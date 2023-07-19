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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230719/رئيس-جنوب-أفريقيا-الصراع-في-أوكرانيا-يتطلب-تدخلا-من-جميع-الدول-المحبة-للسلام-1079205568.html
رئيس جنوب أفريقيا: الصراع في أوكرانيا يتطلب تدخلا من جميع الدول المحبة للسلام
رئيس جنوب أفريقيا: الصراع في أوكرانيا يتطلب تدخلا من جميع الدول المحبة للسلام
أعرب سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، عن الحاجة إلى تدخل الدول المحبة للسلام في الوضع الحالي الناجم عن الصراع في أوكرانيا. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T05:18+0000
2023-07-19T05:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وفي حديث له على قناة "سابس" التلفزيونية، أكد رامافوزا أن "الحرب الحالية تؤثر على القارة الأفريقية وبالتالي يجب أن تتدخل كل الشعوب المحبة للسلام".وأضاف رامافوزا أن اقتراح خطة السلام الأفريقية لأزمة أوكرانيا يجب أن يُنظر إليها كمكملة للمبادرات السلام الأخرى.يشار إلى أن وفد الوساطة الأفريقي، الذي يضم قادة من جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر ومصر، بالإضافة إلى ممثلين عن جمهورية الكونغو وأوغندا، قد زار كييف يوم 16 يونيو/حزيران، حيث أجروا محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، وفي 17 يونيو/حزيران عقدوا محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ.وتتضمن خطة السلام الأفريقية 10 بنود رئيسية، بما في ذلك بدء مفاوضات السلام عبر الوسائل الدبلوماسية، ووقف تصعيد النزاع، وضمان سيادة الدول والشعوب وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.وتهدف الخطة أيضًا إلى توفير ضمانات أمنية للبلدين، وتأمين حركة تصدير الحبوب والأسمدة، وتقديم الدعم الإنساني لضحايا الحرب، وتسوية قضية تبادل الأسرى، وعودة جميع الأطفال العالقين في هذا الصراع إلى بلدانهم. وتشمل الخطة أيضًا إعادة الإعمار ومساعدة ضحايا الحرب، وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.
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جنوب أفريقيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
جنوب أفريقيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

رئيس جنوب أفريقيا: الصراع في أوكرانيا يتطلب تدخلا من جميع الدول المحبة للسلام

05:18 GMT 19.07.2023
© AFP 2023 / JUSTIN TALLISرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© AFP 2023 / JUSTIN TALLIS
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أعرب سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، عن الحاجة إلى تدخل الدول المحبة للسلام في الوضع الحالي الناجم عن الصراع في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وفي حديث له على قناة "سابس" التلفزيونية، أكد رامافوزا أن "الحرب الحالية تؤثر على القارة الأفريقية وبالتالي يجب أن تتدخل كل الشعوب المحبة للسلام".
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وأضاف رامافوزا أن اقتراح خطة السلام الأفريقية لأزمة أوكرانيا يجب أن يُنظر إليها كمكملة للمبادرات السلام الأخرى.
يشار إلى أن وفد الوساطة الأفريقي، الذي يضم قادة من جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر ومصر، بالإضافة إلى ممثلين عن جمهورية الكونغو وأوغندا، قد زار كييف يوم 16 يونيو/حزيران، حيث أجروا محادثات مع فلاديمير زيلينسكي، وفي 17 يونيو/حزيران عقدوا محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبورغ.
وتتضمن خطة السلام الأفريقية 10 بنود رئيسية، بما في ذلك بدء مفاوضات السلام عبر الوسائل الدبلوماسية، ووقف تصعيد النزاع، وضمان سيادة الدول والشعوب وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
وتهدف الخطة أيضًا إلى توفير ضمانات أمنية للبلدين، وتأمين حركة تصدير الحبوب والأسمدة، وتقديم الدعم الإنساني لضحايا الحرب، وتسوية قضية تبادل الأسرى، وعودة جميع الأطفال العالقين في هذا الصراع إلى بلدانهم. وتشمل الخطة أيضًا إعادة الإعمار ومساعدة ضحايا الحرب، وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية.
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