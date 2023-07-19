https://sputnikarabic.ae/20230719/رجل-يسقط-من-ارتفاع-45-مترا-وينجو-بأعجوبة-فيديو-1079223504.html
رجل يسقط من ارتفاع 45 مترا وينجو بأعجوبة... فيديو
رجل يسقط من ارتفاع 45 مترا وينجو بأعجوبة... فيديو
أظهر مقطع فيديو لكاميرا مراقبة سقوط عامل من جسر إمباسادرو من على ارتفاع 150 قدمًا، أي ما يزيد عن 45 مترًا إلى نهر ديترويت. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T13:07+0000
2023-07-19T13:07+0000
2023-07-19T13:07+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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ونجا الرجل بأعجوبة، بفضل رد فعل شهود العيان السريع، الذي أنقذ حياته.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
رجل يسقط من ارتفاع 45 مترا وينجو بأعجوبة... فيديو
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أظهر مقطع فيديو لكاميرا مراقبة سقوط عامل من جسر إمباسادرو من على ارتفاع 150 قدمًا، أي ما يزيد عن 45 مترًا إلى نهر ديترويت.
ونجا الرجل بأعجوبة، بفضل رد فعل شهود العيان السريع، الذي أنقذ حياته.