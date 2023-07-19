عربي
الجيش الروسي يحرر محطة "مولتشانوفو" ومناطق استراتيجية في خاركوف
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230719/رجل-يسقط-من-ارتفاع-45-مترا-وينجو-بأعجوبة-فيديو-1079223504.html
رجل يسقط من ارتفاع 45 مترا وينجو بأعجوبة... فيديو
رجل يسقط من ارتفاع 45 مترا وينجو بأعجوبة... فيديو
أظهر مقطع فيديو لكاميرا مراقبة سقوط عامل من جسر إمباسادرو من على ارتفاع 150 قدمًا، أي ما يزيد عن 45 مترًا إلى نهر ديترويت. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T13:07+0000
2023-07-19T13:07+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103685/71/1036857124_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e8d1d104c7149276e2fd3a9cd3f94b6a.jpg
ونجا الرجل بأعجوبة، بفضل رد فعل شهود العيان السريع، الذي أنقذ حياته.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103685/71/1036857124_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ac5be5cca27823b215fba971009b915.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

رجل يسقط من ارتفاع 45 مترا وينجو بأعجوبة... فيديو

13:07 GMT 19.07.2023
© Sputnik . Alexander Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورسيارات تعبر جسر "كومونالني" على نهر ينيسي في مدينة كراسنويارسك الروسية
سيارات تعبر جسر كومونالني على نهر ينيسي في مدينة كراسنويارسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Sputnik . Alexander Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أظهر مقطع فيديو لكاميرا مراقبة سقوط عامل من جسر إمباسادرو من على ارتفاع 150 قدمًا، أي ما يزيد عن 45 مترًا إلى نهر ديترويت.
ونجا الرجل بأعجوبة، بفضل رد فعل شهود العيان السريع، الذي أنقذ حياته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:01 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع16 يوليو, 14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала