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https://sputnikarabic.ae/20230719/رجل-يضع-رولز-رويس-على-شرفة-منزله-في-الطابق-44-فيديو-1079218005.html
رجل يضع "رولز رويس" على شرفة منزله في الطابق 44... فيديو
رجل يضع "رولز رويس" على شرفة منزله في الطابق 44... فيديو
نقل رجل أعمال صيني سيارته الفاخرة من طراز "رولز رويس غوست"، بطريقة غير مسبوقة، إلى شرفة منزله في الطابق الـ44، على ارتفاع 550 قدما. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T10:48+0000
2023-07-19T10:48+0000
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ووثقت مشاهد عملية نقل الـ"رولز رويس غوست" التي يبلغ وزنها 2.5 طن، إلى الشقة التي يملكها الملياردير الصيني في مقاطعة فوجيان. وفقا لموقع "سوبر كار بلوندي".وبينت الشركة المنفذة للعملية، نظرا للوزن الهائل للسيارة، أنها تطلبت حسابات دقيقة لإتمامها بنجاح.
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منوعات
منوعات

رجل يضع "رولز رويس" على شرفة منزله في الطابق 44... فيديو

10:48 GMT 19.07.2023
CC0 / Mariamichelle / rollsroyce carسيارة رولز رويس
سيارة رولز رويس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
CC0 / Mariamichelle / rollsroyce car
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نقل رجل أعمال صيني سيارته الفاخرة من طراز "رولز رويس غوست"، بطريقة غير مسبوقة، إلى شرفة منزله في الطابق الـ44، على ارتفاع 550 قدما.
ووثقت مشاهد عملية نقل الـ"رولز رويس غوست" التي يبلغ وزنها 2.5 طن، إلى الشقة التي يملكها الملياردير الصيني في مقاطعة فوجيان. وفقا لموقع "سوبر كار بلوندي".
وبينت الشركة المنفذة للعملية، نظرا للوزن الهائل للسيارة، أنها تطلبت حسابات دقيقة لإتمامها بنجاح.
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