https://sputnikarabic.ae/20230719/روساتوم-تنجح-في-اختبار-قميص-الوقود-النووي-الطارئ-للمفاعلات-1079217537.html
"روساتوم" تنجح في اختبار "قميص الوقود النووي الطارئ" للمفاعلات
"روساتوم" تنجح في اختبار "قميص الوقود النووي الطارئ" للمفاعلات
أكمل المتخصصون في الصناعة النووية الروسية بنجاح الدورة الأولى من اختبارات كسوة الوقود التجريبية القائمة على كربيد السيليكون للمفاعل، والتي سيساعد استخدامها،... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T10:36+0000
2023-07-19T10:36+0000
2023-07-19T10:36+0000
روسيا
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وأوضحت شركة الوقود "روساتوم" أن "الهدف الرئيسي من الدراسة هو الحصول على البيانات التجريبية الأولى في روسيا حول التغيير في المعلومات الفيزيائية والهندسية الرئيسية لمنتجات كربيد السيليكون بعد تشعيع المفاعل".تعتبر البيانات التي تم الحصول عليها ضرورية لتطوير وتبرير تقنية صناعية للإنتاج الضخم لكسوة عنصر الوقود المصنوعة من كربيد السيليكون لمفاعلات محطة الطاقة النووية الروسية والأجنبية.أجريت الاختبارات في مفاعل الأبحاث "BOR-60" التابع لمؤسسة "روساتوم" في معهد البحث العلمي للمفاعلات الذرية في مقاطعة أوليانوفسك.عنصر الوقود هو المكون الهيكلي الرئيسي للوقود النووي، وهو أنبوب مغلق يتم تحميل كريات الوقود القائمة على اليورانيوم فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230616/يضم-روساتوم-وغازبروم-نفت-الروسيتين-إنشاء-تحالف-دولي-للمنظمات-المتمحورة-حول-الإنسان-1078189119.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"روساتوم" تنجح في اختبار "قميص الوقود النووي الطارئ" للمفاعلات
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أكمل المتخصصون في الصناعة النووية الروسية بنجاح الدورة الأولى من اختبارات كسوة الوقود التجريبية القائمة على كربيد السيليكون للمفاعل، والتي سيساعد استخدامها، كما يُعتقد، على تحسين أمان وكفاءة تشغيل محطة الطاقة النووية بشكل كبير.
وأوضحت شركة الوقود "روساتوم" أن "الهدف الرئيسي من الدراسة هو الحصول على البيانات التجريبية الأولى في روسيا حول التغيير في المعلومات الفيزيائية والهندسية الرئيسية لمنتجات كربيد السيليكون بعد تشعيع المفاعل".
تعتبر البيانات التي تم الحصول عليها ضرورية لتطوير وتبرير تقنية صناعية للإنتاج الضخم لكسوة عنصر الوقود المصنوعة من كربيد السيليكون لمفاعلات محطة الطاقة النووية الروسية والأجنبية.
أجريت الاختبارات في مفاعل الأبحاث "BOR-60" التابع لمؤسسة "روساتوم" في معهد البحث العلمي للمفاعلات الذرية في مقاطعة أوليانوفسك.
عنصر الوقود هو المكون الهيكلي الرئيسي للوقود النووي، وهو أنبوب مغلق يتم تحميل كريات الوقود القائمة على اليورانيوم فيه.