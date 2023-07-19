https://sputnikarabic.ae/20230719/روسيا-والمغرب-يناقشان-التسويات-بالعملة-الوطنية-1079205465.html
روسيا والمغرب يناقشان التسويات بالعملة الوطنية
روسيا والمغرب يناقشان التسويات بالعملة الوطنية
أعلن رجا شفيق العلي، نائب رئيس مجلس الأعمال الروسي المغربي، أن روسيا والمغرب يناقشان خيارات مختلفة للتسويات المتبادلة، بما في ذلك بالعملات الوطنية ومن خلال... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T05:14+0000
2023-07-19T05:14+0000
2023-07-19T05:14+0000
اقتصاد
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وقال لوكالة "سبوتنيك": "نوقش هذا الموضوع في اجتماعنا مع الشركاء المغاربة، وتم تسليط الضوء على ثلاثة خيارات. الأول هو التسويات بعملات دول العالم الثالث، واليوم نعمل من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة وندفع بالدرهم، ولكن هناك ما يسمى بضمان المدفوعات، نحن بحاجة إلى أكثر من نظام والخيار الثاني بالمقايضة".وأشار إلى أن التعاون في المقايضة قد يكون ذا فائدة ليس فقط للمغرب، ولكن لأفريقيا بأسرها، حيث توجد سلع في القارة، ولكن لا توجد أموال.وأضاف أن "الخيار الثالث هو التسويات بالعملات الوطنية".يعد المغرب أحد الشركاء التجاريين والاقتصاديين الرائدين لروسيا في أفريقيا والعالم العربي.
https://sputnikarabic.ae/20230526/موسكو-دول-بريكس-تسارع-في-عملية-الانتقال-إلى-التسويات-بالعملات-الوطنية-1077452417.html
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اقتصاد
روسيا والمغرب يناقشان التسويات بالعملة الوطنية
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أعلن رجا شفيق العلي، نائب رئيس مجلس الأعمال الروسي المغربي، أن روسيا والمغرب يناقشان خيارات مختلفة للتسويات المتبادلة، بما في ذلك بالعملات الوطنية ومن خلال المقايضة.
وقال لوكالة "سبوتنيك": "نوقش هذا الموضوع في اجتماعنا مع الشركاء المغاربة، وتم تسليط الضوء على ثلاثة خيارات. الأول هو التسويات بعملات دول العالم الثالث، واليوم نعمل من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة وندفع بالدرهم، ولكن هناك ما يسمى بضمان المدفوعات، نحن بحاجة إلى أكثر من نظام والخيار الثاني بالمقايضة".
وأشار إلى أن التعاون في المقايضة قد يكون ذا فائدة ليس فقط للمغرب، ولكن لأفريقيا بأسرها، حيث توجد سلع في القارة، ولكن لا توجد أموال.
وأضاف أن "الخيار الثالث هو التسويات بالعملات الوطنية".
يعد المغرب أحد الشركاء التجاريين والاقتصاديين الرائدين لروسيا في أفريقيا والعالم العربي.