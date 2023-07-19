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https://sputnikarabic.ae/20230719/زمزم-تحت-المجهر-شابة-تكشف-عن-خبايا-المياه-المقدسة-فيديو-1079224840.html
"زمزم" تحت المجهر... شابة تكشف عن "خبايا المياه المقدسة"... فيديو
"زمزم" تحت المجهر... شابة تكشف عن "خبايا المياه المقدسة"... فيديو
تحتل بئر زمزم مكانة خاصة في قلوب المسلمين بسبب قربه من الكعبة المشرفة وأشارت نصوص التراث الإسلامي إلى قدسيته وبركة الارتواء من مياهه. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T14:01+0000
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وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لشابة تركية وضعت عينة من مياه البئر المقدسة تحت مجهر خاص، لتتفاجأ بالعناصر الغنية التي تحتويها هذه المياه.وبينت الشابة أن عينة المياه تحتوي على معادن قيمة مثل المغنزيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم أكثر بـ10 أضعاف من المياه المعدنية التقليدية.وتقع البئر على بعد 21 مترًا شرقي الكعبة، لها تاريخ قديم، ويرجعه المؤرخون إلى 2000 عام قبل الميلاد كحد أقصى.
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نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

"زمزم" تحت المجهر... شابة تكشف عن "خبايا المياه المقدسة"... فيديو

14:01 GMT 19.07.2023
© AFP 2023 / Christina Assiالحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022
الحجاج يطوفون حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، في مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© AFP 2023 / Christina Assi
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تحتل بئر زمزم مكانة خاصة في قلوب المسلمين بسبب قربه من الكعبة المشرفة وأشارت نصوص التراث الإسلامي إلى قدسيته وبركة الارتواء من مياهه.
وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لشابة تركية وضعت عينة من مياه البئر المقدسة تحت مجهر خاص، لتتفاجأ بالعناصر الغنية التي تحتويها هذه المياه.
وبينت الشابة أن عينة المياه تحتوي على معادن قيمة مثل المغنزيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم أكثر بـ10 أضعاف من المياه المعدنية التقليدية.
وتقع البئر على بعد 21 مترًا شرقي الكعبة، لها تاريخ قديم، ويرجعه المؤرخون إلى 2000 عام قبل الميلاد كحد أقصى.
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