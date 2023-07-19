https://sputnikarabic.ae/20230719/زمزم-تحت-المجهر-شابة-تكشف-عن-خبايا-المياه-المقدسة-فيديو-1079224840.html
"زمزم" تحت المجهر... شابة تكشف عن "خبايا المياه المقدسة"... فيديو
"زمزم" تحت المجهر... شابة تكشف عن "خبايا المياه المقدسة"... فيديو
تحتل بئر زمزم مكانة خاصة في قلوب المسلمين بسبب قربه من الكعبة المشرفة وأشارت نصوص التراث الإسلامي إلى قدسيته وبركة الارتواء من مياهه. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T14:01+0000
2023-07-19T14:01+0000
2023-07-19T14:01+0000
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وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لشابة تركية وضعت عينة من مياه البئر المقدسة تحت مجهر خاص، لتتفاجأ بالعناصر الغنية التي تحتويها هذه المياه.وبينت الشابة أن عينة المياه تحتوي على معادن قيمة مثل المغنزيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم أكثر بـ10 أضعاف من المياه المعدنية التقليدية.وتقع البئر على بعد 21 مترًا شرقي الكعبة، لها تاريخ قديم، ويرجعه المؤرخون إلى 2000 عام قبل الميلاد كحد أقصى.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
"زمزم" تحت المجهر... شابة تكشف عن "خبايا المياه المقدسة"... فيديو
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تحتل بئر زمزم مكانة خاصة في قلوب المسلمين بسبب قربه من الكعبة المشرفة وأشارت نصوص التراث الإسلامي إلى قدسيته وبركة الارتواء من مياهه.
وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لشابة تركية وضعت عينة من مياه البئر المقدسة تحت مجهر خاص، لتتفاجأ بالعناصر الغنية التي تحتويها هذه المياه.
وبينت الشابة أن عينة المياه تحتوي على معادن قيمة مثل المغنزيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم أكثر بـ10 أضعاف من المياه المعدنية التقليدية.
وتقع البئر على بعد 21 مترًا شرقي الكعبة
، لها تاريخ قديم، ويرجعه المؤرخون إلى 2000 عام قبل الميلاد كحد أقصى.