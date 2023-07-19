https://sputnikarabic.ae/20230719/سلطات-القرم-تخطط-لإجلاء-أكثر-من-ألفي-شخص-بسبب-حريق-في-منطقة-كيروفسكي-1079205926.html

سلطات القرم تخطط لإجلاء أكثر من ألفي شخص بسبب حريق في منطقة كيروفسكي

سلطات القرم تخطط لإجلاء أكثر من ألفي شخص بسبب حريق في منطقة كيروفسكي

قال رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، إن سلطات القرم تخطط لإجلاء مؤقت لأكثر من ألفي شخص بسبب حريق اندلع في ميدان للتدريب في منطقة كيروفسكي شرقي شبه الجزيرة... 19.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-19T05:44+0000

2023-07-19T05:44+0000

2023-07-19T05:44+0000

روسيا

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سيمفيروبول - سبوتنيك. وكتب أكسينوف، على قناته في تيلغرام: "من المنطقة المجاورة لميدان التدريب في منطقة كيروفسكي من المخطط إجلاء سكان أربع مراكز سكنية - أكثر من ألفي شخص".وفي وقت سابق، قال أكسينوف إنه تم وقف حركة المرور وإغلاق طريق تافريدا السريع للسيارات، بسبب حريق اندلع في ميدان للتدريب في منطقة كيروفسك شرقي شبه الجزيرة الروسية.من جانبه ذكر أوليغ كريوتشكوف مستشار رئيس جمهورية القرم، أنه تم وقف حركة المرور وإغلاق قسم من طريق تافريدا، وبالذات من النقطة 118 كلم إلى النقطة 130 كلم.وقال: "يُعاد توجيه حركة المرور لتمر عبر المركزين السكنيين ستاري كريم وبيرفومايسكوي، أي عبر طريق كيرتش القديم".والطريق السريع "تافريدا"، هو طريق سيارات سريع وجديد من الفئة الفنية الأولى بطول 250.7 كلم، وهو سيصبح أساس نظام الطرق الجديد لشبه الجزيرة.يتضمن هذا الطريق 4 مسارات وهو يربط بين كيرتش وسيفاستوبول وبدأت عملية تشييده في عام 2017، وتمر 6 أقسام منه عبر أراضي جمهورية القرم، وقسمان داخل الحدود الإدارية لمدينة سيفاستوبول.

https://sputnikarabic.ae/20230719/--اندلاع-حريق-يؤدي-إلى-إغلاق-جزء-من-طريق-تافريدا-في-شبه-جزيرة-القرم-1079205291.html

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