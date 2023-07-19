https://sputnikarabic.ae/20230719/سماع-دوي-انفجارات-في-العاصمة-الأوكرانية-1079204614.html

سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية

سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية

أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية، فيتالي كليتشكو، صباح اليوم الأربعاء، عن تفعيل نظام الدفاع الجوي في كييف والمنطقة المحيطة بها، وسماع أصوات انفجارات. 19.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-19T02:25+0000

2023-07-19T02:25+0000

2023-07-19T02:33+0000

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وقال كليتشكو عبر قناته بموقع تلغرام: "يُسمع أصوات الانفجارات في كييف. تفعيل نظام الدفاع الجوي. ويعمل حاليًا أيضًا في المنطقة".وقد أكد رئيس إدارة الجيش لمدينة كييف، سيرغي بوبكو، المعلومات حول عمل نظام الدفاع الجوي في المنطقة.ونقلت قناة التلغرام التابعة للجهاز عن بوبكو قوله: "في المنطقة... تفعيل نظام الدفاع الجوي".وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة الإنذار الجوي في كييف وثماني مقاطعات في شمال وشرق أوكرانيا، وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم