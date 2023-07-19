https://sputnikarabic.ae/20230719/صواريخ-تتطاير-من-مدرعة-أوكرانية-بعد-تدميرها-بمسيرة-روسية-فيديو-1079222289.html
صواريخ تتطاير من مدرعة أوكرانية بعد تدميرها بمسيرة روسية... فيديو
صواريخ تتطاير من مدرعة أوكرانية بعد تدميرها بمسيرة روسية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مركبة مدرعة لمسلحين أوكرانيين على محور زابوروجيه. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T12:45+0000
2023-07-19T12:45+0000
2023-07-19T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة "إف-بي-في"(المعززة بالواقع الافتراضي)، ناقلة جند مدرعة أوكرانية متحركة.تم تدمير ناقلة جند العدو المدرعة "بي تي إر- 70" الأوكرانية عن طريق دخول الطائرة المسيرة "إف- بي- في" من خلال فتحة فيها.بعد إصابة الهدف، تدخل المدرعة حقل ألغام وتنفجر.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076229086_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_428f442349821cd30e49e9c979b83c62.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
صواريخ تتطاير من مدرعة أوكرانية بعد تدميرها بمسيرة روسية... فيديو
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مركبة مدرعة لمسلحين أوكرانيين على محور زابوروجيه.
اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة "إف-بي-في"(المعززة بالواقع الافتراضي)، ناقلة جند مدرعة أوكرانية متحركة.
تم تدمير ناقلة جند العدو المدرعة "بي تي إر- 70" الأوكرانية عن طريق دخول الطائرة المسيرة "إف- بي- في" من خلال فتحة فيها.
بعد إصابة الهدف، تدخل المدرعة حقل ألغام وتنفجر.