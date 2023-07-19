عربي
الجيش الروسي يحرر محطة "مولتشانوفو" ومناطق استراتيجية في خاركوف
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230719/صواريخ-تتطاير-من-مدرعة-أوكرانية-بعد-تدميرها-بمسيرة-روسية-فيديو-1079222289.html
صواريخ تتطاير من مدرعة أوكرانية بعد تدميرها بمسيرة روسية... فيديو
صواريخ تتطاير من مدرعة أوكرانية بعد تدميرها بمسيرة روسية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مركبة مدرعة لمسلحين أوكرانيين على محور زابوروجيه. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T12:45+0000
2023-07-19T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076229086_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_baaeb255bc4d023670ee1f1cb192691f.jpg
اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة "إف-بي-في"(المعززة بالواقع الافتراضي)، ناقلة جند مدرعة أوكرانية متحركة.تم تدمير ناقلة جند العدو المدرعة "بي تي إر- 70" الأوكرانية عن طريق دخول الطائرة المسيرة "إف- بي- في" من خلال فتحة فيها.بعد إصابة الهدف، تدخل المدرعة حقل ألغام وتنفجر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/18/1076229086_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_428f442349821cd30e49e9c979b83c62.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

صواريخ تتطاير من مدرعة أوكرانية بعد تدميرها بمسيرة روسية... فيديو

12:45 GMT 19.07.2023
© SputnikОпытный образец FPV дрона-камикадзе компании "Беспилотные аппараты"
Опытный образец FPV дрона-камикадзе компании Беспилотные аппараты - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegramNabd
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير مركبة مدرعة لمسلحين أوكرانيين على محور زابوروجيه.
اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة "إف-بي-في"(المعززة بالواقع الافتراضي)، ناقلة جند مدرعة أوكرانية متحركة.
تم تدمير ناقلة جند العدو المدرعة "بي تي إر- 70" الأوكرانية عن طريق دخول الطائرة المسيرة "إف- بي- في" من خلال فتحة فيها.
بعد إصابة الهدف، تدخل المدرعة حقل ألغام وتنفجر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:01 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع16 يوليو, 14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала