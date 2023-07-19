https://sputnikarabic.ae/20230719/ضجة-بسبب-نوم-بايدن-خلال-اجتماعه-مع-الرئيس-الإسرائيلي-فيديو--1079214218.html
ضجة بسبب "نوم" بايدن خلال اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي... فيديو
ضجة بسبب "نوم" بايدن خلال اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي... فيديو
تصدر مشهد مقتطع من اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في البيت الأبيض وسائل التواصل الاجتماعي بسبب لحظة بدا فيها بايدن في حالة... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T08:55+0000
2023-07-19T08:55+0000
2023-07-19T08:55+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وظهر بايدن وهو يتحدث مغمض العينين وقد انحنى رأسه إلى الأمام في مشهد ظهر فيه وكأنه نائم.وتصدّر مشهد اللقاء وسائل التواصل في العالم وأمريكا، وتناقل المغردون الفيديو بشكل واسع بعد إضافة تعديلات عليه.وقام أمريكيون بإضافة وسادة إلى الفيديو، ووضعها خلف رأس الرئيس الأمريكي، معتبرين أنه بحاجة إليها في هذه اللحظات.وأضاف آخرون على الفيديو صوت "شخير" إنسان، مؤكدين أن هذا هو الصوت الحقيقي لهذا اللقاء.يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان قد استقبل نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في البيت الأبيض، حيث ناقش الرئيسان عدة ملفات، على رأسها الأزمة الداخلية التي تشهدها إسرائيل في ظل الاحتجاجات المستمرة ضد تعديلات قضائية تحاول حكومة نتنياهو تمريرها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
ضجة بسبب "نوم" بايدن خلال اجتماعه مع الرئيس الإسرائيلي... فيديو
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تصدر مشهد مقتطع من اجتماع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في البيت الأبيض وسائل التواصل الاجتماعي بسبب لحظة بدا فيها بايدن في حالة تشبه "النوم".
وظهر بايدن وهو يتحدث مغمض العينين وقد انحنى رأسه إلى الأمام في مشهد ظهر فيه وكأنه نائم.
وتحدث الرئيس الأمريكي بطريقة غريبة أيضا، أثارت استغراب الرئيس الإسرائيلي للحظات، حيث وضع بايدن يديه بطريقة تشبه وضع اليدين أثناء الصلاة والدعاء.
وتصدّر مشهد اللقاء وسائل التواصل في العالم وأمريكا، وتناقل المغردون الفيديو بشكل واسع بعد إضافة تعديلات عليه.
وقام أمريكيون بإضافة وسادة إلى الفيديو، ووضعها خلف رأس الرئيس الأمريكي، معتبرين أنه بحاجة إليها في هذه اللحظات.
وأضاف آخرون على الفيديو صوت "شخير" إنسان، مؤكدين أن هذا هو الصوت الحقيقي لهذا اللقاء.
يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان قد استقبل نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في البيت الأبيض، حيث ناقش الرئيسان عدة ملفات، على رأسها الأزمة الداخلية التي تشهدها إسرائيل في ظل الاحتجاجات المستمرة ضد تعديلات قضائية تحاول حكومة نتنياهو تمريرها.