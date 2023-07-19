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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230719/عسكري-أوكراني-يكشف-عن-سلاح-روسي-يجعل-قوات-بلاده-تعاني-في-كل-مكان-1079216771.html
عسكري أوكراني يكشف عن سلاح روسي يجعل قوات بلاده تعاني "في كل مكان"
عسكري أوكراني يكشف عن سلاح روسي يجعل قوات بلاده تعاني "في كل مكان"
قال جندي أوكراني ملقب بـ "غريك" لوسائل إعلام أمريكية، إن القوات المسلحة الأوكرانية لا حول لها ولا قوة ضد الطائرات الروسية. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T10:00+0000
2023-07-19T10:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال: "مشكلتنا في كل مكان هي السماء، عندما يرى العدو ساحة المعركة بأكملها، ما الذي يمكن عمله؟".وأضاف الجندي أن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص حاد في المعدات. وبحسب غريك، فقد أخطأ الغرب عندما قدم الدبابات والعربات المدرعة إلى كييف، ولم يوفر لها الحماية من المقاتلات الروسية والدفاع الجوي.ولخص الجندي الأمر، بقوله: "مثل إعطاء دراجة دون دواسات"، بحسب ما نقلته صحية "وول ستريت جورنال". بدأ الـ"هجوم المضاد" للقوات المسلحة الأوكرانية، في 4 يونيو/حزيران الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، لكنه فشل فشلا ذريعا باعتراف الغرب، وخسر الجيش الأوكراني الكثير من المعدات الغربية التي سلمت لنظام كييف على رأسها دبابات "ليوبارد" ومدرعات "برادلي". وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه "بفضل شجاعة الجنود الروس والتنظيم الصحيح للقوات، لم يحقق العدو نجاحًا على أي محور وفشلت جميع المحاولات التي قام بها الجيش الأوكراني للتقدم، وتكبد خسائر فادحة".
https://sputnikarabic.ae/20230719/لانتسيت-روسية-تفتك-بنظام-دفاع-جوي-أوكراني-وتحوله-إلى-أشلاء-فيديو-1079211428.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

عسكري أوكراني يكشف عن سلاح روسي يجعل قوات بلاده تعاني "في كل مكان"

10:00 GMT 19.07.2023 (تم التحديث: 10:04 GMT 19.07.2023)
© Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات الطيران التكتيكي لأطقم مقاتلة "سو-27" التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد.
تدريبات الطيران التكتيكي لأطقم مقاتلة سو-27 التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Sputnik . Vitaly Nevar
/
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قال جندي أوكراني ملقب بـ "غريك" لوسائل إعلام أمريكية، إن القوات المسلحة الأوكرانية لا حول لها ولا قوة ضد الطائرات الروسية.
وقال: "مشكلتنا في كل مكان هي السماء، عندما يرى العدو ساحة المعركة بأكملها، ما الذي يمكن عمله؟".
وأضاف الجندي أن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص حاد في المعدات. وبحسب غريك، فقد أخطأ الغرب عندما قدم الدبابات والعربات المدرعة إلى كييف، ولم يوفر لها الحماية من المقاتلات الروسية والدفاع الجوي.
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" روسية تفتك بنظام دفاع جوي أوكراني وتحوله إلى أشلاء... فيديو
08:34 GMT
ولخص الجندي الأمر، بقوله: "مثل إعطاء دراجة دون دواسات"، بحسب ما نقلته صحية "وول ستريت جورنال".
بدأ الـ"هجوم المضاد" للقوات المسلحة الأوكرانية، في 4 يونيو/حزيران الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، لكنه فشل فشلا ذريعا باعتراف الغرب، وخسر الجيش الأوكراني الكثير من المعدات الغربية التي سلمت لنظام كييف على رأسها دبابات "ليوبارد" ومدرعات "برادلي".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه "بفضل شجاعة الجنود الروس والتنظيم الصحيح للقوات، لم يحقق العدو نجاحًا على أي محور وفشلت جميع المحاولات التي قام بها الجيش الأوكراني للتقدم، وتكبد خسائر فادحة".
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