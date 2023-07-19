https://sputnikarabic.ae/20230719/علماء-روس-يكتشفون-طريقة-علاج-التهاب-المثانة-باستخدام-كرات-الزيت-1079210878.html

علماء روس يكتشفون طريقة علاج التهاب المثانة باستخدام "كرات الزيت"

علماء روس يكتشفون طريقة علاج التهاب المثانة باستخدام "كرات الزيت"

اقترح علماء من روسيا استخدام ميكروجيلات مستحلب لإيصال أدوية التهاب المثانة والتهابات الجهاز البولي الأخرى إلى المثانة. 19.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-19T08:13+0000

2023-07-19T08:13+0000

2023-07-19T08:13+0000

مجتمع

علوم

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وبحسب المؤلفين، فإن التطوير سيقلل من عدد الإجراءات المؤلمة للمريض من الحقن المباشر للدواء في المثانة، وبالتالي سيصبح العلاج أسرع وأكثر راحة. تم نشر نتائج الدراسة في مجلة "ACS Applied Materials & Interfaces".عادة ما يتم علاج التهاب المثانة الحاد الذي تسببه الإشريكية القولونية بأقراص المضادات الحيوية. ومع ذلك، في حالات التهابات المثانة المزمنة، يكون هذا العلاج غير فعال. والحقيقة أن المضادات الحيوية لا تتغلغل جيدًا في الطبقات العميقة للجدار الداخلي للعضو المصاب، ومن المستحيل تحقيق التركيز المطلوب للمضادات الحيوية في تجويف المثانة.في هذه الحالة يجب حقن الكمية المناسبة من المضادات الحيوية مباشرة في المثانة باستخدام قسطرة، ولكن بسبب التراكم المستمر للبول في المثانة، يتم التخلص من الأدوية بسرعة، لذلك لا يكون هذا العلاج فعالًا دائمًا. يمكن حل هذه المشكلة عن طريق أنظمة توصيل ذات خصائص لاصقة مخاطية عالية، أي قادرة على التثبيت على جدران العضو لفترة طويلة.طورت مجموعة من العلماء من جامعة تشيرناسيفسكي في ساراتوف، جنبًا إلى جنب مع علماء من مركز فلاديمير زيلمان لبيولوجيا الأعصاب وإعادة تأهيل الدماغ في معهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا، ومركز التقنيات الضوئية والنظم الهندسية في معهد سكولكوفو للعلوم، طريقة لتخليق ميكروجيلات مستحلب قادرة على البقاء لفترة طويلة على الغشاء المخاطي للمثانة.أصبح بروتين مصل اللبن المكون الرئيسي لإنتاج ميكروجيلات المستحلب، يتكون هذا البروتين كمنتج ثانوي لإنتاج الجبن ويعمل كمكمل غذائي للطعام. الميكروجيلات التي تم الحصول عليها على أساسها لها طبيعة مستحلب الزيت في الماء، إذ تشكل جزيئات البروتين نوعًا من القشرة على سطح قطرات الزيت الدقيقة.يسمح الجمع بين مرحلة الزيت وقشرة البروتين بوضع مجموعة واسعة من الأدوية في مثل هذه الناقلات، بما في ذلك الأدوية القابلة للذوبان في الماء والدهون، إن توفر الجسم والرخص النسبي للمكونات الأولية يفتحان إمكانيات جديدة لاستخدام ميكروجيلات المستحلب في الصناعة الطبية كنظم توصيل مستهدفة.تحت تأثير درجة الحرارة، تتشكل شبكات هيدروجيل ثلاثية الأبعاد على سطح قطرات الزيت الدقيقة، إنها قادرة على التثبيت جيدًا على الأغشية المخاطية وهو ما أكدته التجارب، التي أجريت على الحيوانات، على أنسجة المثانة.سيقلل النهج الجديد من عدد مرات تكرار الإجراء المؤلم، ومدة العلاج وتحسين نوعية حياة المرضى الذين يعانون من التهابات المثانة المزمنة.

https://sputnikarabic.ae/20230714/العلماء-الروس-يكتشفون-أداة-جديدة-لعلاج-السرطان-النقيلي-1079058216.html

https://sputnikarabic.ae/20230711/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-تسهل-العلاج-الكيميائي-لمرضى-السرطان-1078937489.html

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