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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230719/لانتسيت-روسية-تفتك-بنظام-دفاع-جوي-أوكراني-وتحوله-إلى-أشلاء-فيديو-1079211428.html
"لانتسيت" روسية تفتك بنظام دفاع جوي أوكراني وتحوله إلى أشلاء... فيديو
"لانتسيت" روسية تفتك بنظام دفاع جوي أوكراني وتحوله إلى أشلاء... فيديو
قام لواء الهجوم الجوي المنفصل 83 التابع للقوات المسلحة الروسية في غضون يومين بضرب سبعة مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أرتيوموفسك بذخيرة المسيرة... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T08:34+0000
2023-07-19T08:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وحصلت "سبوتنيك" على فيديو الضربات.تظهر اللقطات على محور أرتيوموفسك، أن الجيش الأوكراني لا يلاحظ المسيرة "لانتسيت"، وأن نظام الدفاع الجوي "أوسا" الأوكراني يطلق النار في اتجاه مختلف، ونجحت "لانتسيت" في إصابة الهدف.كما ضربت الطائرة مركز قيادة مموه اكتشفه مشغل الطائرة المسيرة، ودمرت مدفعي "هاوتزر" تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"لانتسيت" روسية تفتك بنظام دفاع جوي أوكراني وتحوله إلى أشلاء... فيديو

08:34 GMT 19.07.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
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قام لواء الهجوم الجوي المنفصل 83 التابع للقوات المسلحة الروسية في غضون يومين بضرب سبعة مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أرتيوموفسك بذخيرة المسيرة "لانتسيت".
وحصلت "سبوتنيك" على فيديو الضربات.
تظهر اللقطات على محور أرتيوموفسك، أن الجيش الأوكراني لا يلاحظ المسيرة "لانتسيت"، وأن نظام الدفاع الجوي "أوسا" الأوكراني يطلق النار في اتجاه مختلف، ونجحت "لانتسيت" في إصابة الهدف.
كما ضربت الطائرة مركز قيادة مموه اكتشفه مشغل الطائرة المسيرة، ودمرت مدفعي "هاوتزر" تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
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