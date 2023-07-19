https://sputnikarabic.ae/20230719/لانتسيت-روسية-تفتك-بنظام-دفاع-جوي-أوكراني-وتحوله-إلى-أشلاء-فيديو-1079211428.html
"لانتسيت" روسية تفتك بنظام دفاع جوي أوكراني وتحوله إلى أشلاء... فيديو
"لانتسيت" روسية تفتك بنظام دفاع جوي أوكراني وتحوله إلى أشلاء... فيديو
قام لواء الهجوم الجوي المنفصل 83 التابع للقوات المسلحة الروسية في غضون يومين بضرب سبعة مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أرتيوموفسك بذخيرة المسيرة... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T08:34+0000
2023-07-19T08:34+0000
2023-07-19T08:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وحصلت "سبوتنيك" على فيديو الضربات.تظهر اللقطات على محور أرتيوموفسك، أن الجيش الأوكراني لا يلاحظ المسيرة "لانتسيت"، وأن نظام الدفاع الجوي "أوسا" الأوكراني يطلق النار في اتجاه مختلف، ونجحت "لانتسيت" في إصابة الهدف.كما ضربت الطائرة مركز قيادة مموه اكتشفه مشغل الطائرة المسيرة، ودمرت مدفعي "هاوتزر" تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/12/1048724221_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_ef90fdbb455e82553e12603ae1214d51.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"لانتسيت" روسية تفتك بنظام دفاع جوي أوكراني وتحوله إلى أشلاء... فيديو
تابعنا عبر
قام لواء الهجوم الجوي المنفصل 83 التابع للقوات المسلحة الروسية في غضون يومين بضرب سبعة مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أرتيوموفسك بذخيرة المسيرة "لانتسيت".
وحصلت "سبوتنيك" على فيديو الضربات.
تظهر اللقطات على محور أرتيوموفسك، أن الجيش الأوكراني لا يلاحظ المسيرة "لانتسيت"، وأن نظام الدفاع الجوي "أوسا" الأوكراني يطلق النار في اتجاه مختلف، ونجحت "لانتسيت" في إصابة الهدف.
كما ضربت الطائرة مركز قيادة مموه اكتشفه مشغل الطائرة المسيرة، ودمرت مدفعي "هاوتزر" تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.