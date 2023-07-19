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لبنان: ملف النازحين السوريين يمثل خطرا على وجودنا
لبنان: ملف النازحين السوريين يمثل خطرا على وجودنا
أدان وزير الخارجية اللبناني، عبد االله بو حبيب، اليوم الأربعاء، قرار البرلمان الأوروبي الصادر، في 12 يوليو/ تموز الجاري، الذي ينص على استمرار دعم بقاء النازحين... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T09:43+0000
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وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، وجّه بو حبيب رسالة إلى مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، شجب خلالها قرار البرلمان الأوروبي.وأكد الوزير اللبناني على "ضرورة إطلاق حوار بناء وشامل بين لبنان والاتحاد الأوروبي حول كل الملفات، وبالأخص ملف النزوح السوري".وأشار الوزير إلى تمسك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم.وشدد بو حبيب على "استعداد لبنان لإطلاق حوار مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خارطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم".وكان البرلمان الأوروبي صوّت، قبل أيام، بأغلبية ساحقة على قرار يدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان.وأكد وزير الخارجية اللبناني، في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، أن "قرار البرلمان الأوروبي الجامع والهادف لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، يصور الوضع وكأن لبنان مستعمرة في الاتحاد الأوروبي ويستطيع أن يأخذ قرارات بالنيابة عنه"، مضيفًا أن "القرار مرفوض رفضا باتا، وهو قرار تعسفي وجائر بحق لبنان".
https://sputnikarabic.ae/20230718/لبنان-يبلغ-سوريا-رغبته-بتشكيل-وفد-لزيارتها-من-أجل-بحث-قضية-النازحين-1079196887.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
لبنان: ملف النازحين السوريين يمثل خطرا على وجودنا
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أدان وزير الخارجية اللبناني، عبد االله بو حبيب، اليوم الأربعاء، قرار البرلمان الأوروبي الصادر، في 12 يوليو/ تموز الجاري، الذي ينص على استمرار دعم بقاء النازحين السوريين في لبنان.
وحسب الوكالة
الوطنية للإعلام، وجّه بو حبيب رسالة إلى مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، شجب خلالها قرار البرلمان الأوروبي.
وأكد الوزير اللبناني على "ضرورة إطلاق حوار بناء وشامل بين لبنان والاتحاد الأوروبي حول كل الملفات، وبالأخص ملف النزوح السوري".
وأوضح أن "هذا الملف بدأ يشكل تهديدًا ليس فقط على التركيبة الاجتماعية اللبنانية والاستقرار الاقتصادي، بل أيضا على استمرار وجود لبنان ككيان"، حسب وصفه.
وأشار الوزير إلى تمسك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل عودة النازحين السوريين
إلى ديارهم.
وشدد بو حبيب على "استعداد لبنان لإطلاق حوار مع الاتحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خارطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم".
وكان البرلمان الأوروبي
صوّت، قبل أيام، بأغلبية ساحقة على قرار يدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان.
وأكد وزير الخارجية اللبناني، في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك
"، أن "قرار البرلمان الأوروبي الجامع والهادف لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، يصور الوضع وكأن لبنان مستعمرة في الاتحاد الأوروبي ويستطيع أن يأخذ قرارات بالنيابة عنه"، مضيفًا أن "القرار مرفوض رفضا باتا، وهو قرار تعسفي وجائر بحق لبنان".