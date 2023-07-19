عربي
الجيش الروسي يحرر محطة "مولتشانوفو" ومناطق استراتيجية في خاركوف
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230719/مدفع-روسي-يدمر-نظيره-الغربي-برشقة-محكمة-فيديو-1079223210.html
مدفع روسي يدمر نظيره الغربي "برشقة محكمة"... فيديو
مدفع روسي يدمر نظيره الغربي "برشقة محكمة"... فيديو
أثبت نظام "مستا إس" الذاتي الحركة كفاءته في ظروف القتال، ولا سيما في خضم العملية العسكرية الروسية الخاصة. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T12:57+0000
2023-07-19T12:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104484/31/1044843109_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7fab2fe2279e9c26b95ceefe9bb9371f.jpg
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا موثقا يثبت فيها سلاح المدفعية الروسي وبالتحديد طاقم "مستا إس" تفوّق هذا السلاح على المدافع الغربية بمختلف أنواعها.ويظهر المقطع تنفيذ مدفعي "مستا إس" لرشقات نارية بعد رصد مدفع "كراب" بولندي الصنع متوار بين صفوف العدو، حيث تم تدمير الهدف بنجاح.وتتنوع مهام "مستا إس" بتقديم الغطاء الناري للمشاة وتدمير نقاط تجمع العدو واستهداف الخطوط الخلفية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104484/31/1044843109_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f1f532a2a4a5c5396b7efc9791f2a01d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مدفع روسي يدمر نظيره الغربي "برشقة محكمة"... فيديو

12:57 GMT 19.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان "مولكينو" العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع "مستا-إس إم")
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أثبت نظام "مستا إس" الذاتي الحركة كفاءته في ظروف القتال، ولا سيما في خضم العملية العسكرية الروسية الخاصة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا موثقا يثبت فيها سلاح المدفعية الروسي وبالتحديد طاقم "مستا إس" تفوّق هذا السلاح على المدافع الغربية بمختلف أنواعها.
ويظهر المقطع تنفيذ مدفعي "مستا إس" لرشقات نارية بعد رصد مدفع "كراب" بولندي الصنع متوار بين صفوف العدو، حيث تم تدمير الهدف بنجاح.
وتتنوع مهام "مستا إس" بتقديم الغطاء الناري للمشاة وتدمير نقاط تجمع العدو واستهداف الخطوط الخلفية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:01 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع16 يوليو, 14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала