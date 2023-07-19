https://sputnikarabic.ae/20230719/مدفع-روسي-يدمر-نظيره-الغربي-برشقة-محكمة-فيديو-1079223210.html
مدفع روسي يدمر نظيره الغربي "برشقة محكمة"... فيديو
مدفع روسي يدمر نظيره الغربي "برشقة محكمة"... فيديو
أثبت نظام "مستا إس" الذاتي الحركة كفاءته في ظروف القتال، ولا سيما في خضم العملية العسكرية الروسية الخاصة. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T12:57+0000
2023-07-19T12:57+0000
2023-07-19T12:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا موثقا يثبت فيها سلاح المدفعية الروسي وبالتحديد طاقم "مستا إس" تفوّق هذا السلاح على المدافع الغربية بمختلف أنواعها.ويظهر المقطع تنفيذ مدفعي "مستا إس" لرشقات نارية بعد رصد مدفع "كراب" بولندي الصنع متوار بين صفوف العدو، حيث تم تدمير الهدف بنجاح.وتتنوع مهام "مستا إس" بتقديم الغطاء الناري للمشاة وتدمير نقاط تجمع العدو واستهداف الخطوط الخلفية.
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سبوتنيك عربي
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104484/31/1044843109_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f1f532a2a4a5c5396b7efc9791f2a01d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مدفع روسي يدمر نظيره الغربي "برشقة محكمة"... فيديو
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أثبت نظام "مستا إس" الذاتي الحركة كفاءته في ظروف القتال، ولا سيما في خضم العملية العسكرية الروسية الخاصة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا موثقا يثبت فيها سلاح المدفعية الروسي وبالتحديد طاقم "مستا إس" تفوّق هذا السلاح على المدافع الغربية بمختلف أنواعها.
ويظهر المقطع تنفيذ مدفعي "مستا إس" لرشقات نارية بعد رصد مدفع "كراب" بولندي الصنع متوار بين صفوف العدو، حيث تم تدمير الهدف بنجاح.
وتتنوع مهام "مستا إس" بتقديم الغطاء الناري
للمشاة وتدمير نقاط تجمع العدو واستهداف الخطوط الخلفية.