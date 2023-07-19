https://sputnikarabic.ae/20230719/مروحية-كا-27-روسية-تدمر-لغما-بحريا-أوكرانيا-تائها-شمال-شرق-مضيق-البسفور-فيديو--1079216650.html
مروحية "كا 27" روسية تدمر لغما بحريا أوكرانيا تائها شمال شرق مضيق البوسفور... فيديو
مروحية "كا 27" روسية تدمر لغما بحريا أوكرانيا تائها شمال شرق مضيق البوسفور... فيديو
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، العثور على لغم بحري أوكراني تائه في البحر الأسود على بعد 180 كيلومترًا شمال شرق مضيق البوسفور، وقيام مروحية روسية... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T09:42+0000
2023-07-19T09:42+0000
2023-07-19T10:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن طاقم المروحية الروسية كا -27 التي كانت على متن سفينة الدورية "سيرغي كوتوف" دمرت لغمًا أوكرانيًا في البحر الأسود، على بعد 180 كيلومترًا شمال شرق مضيق البوسفور. وقالت في بيان: "اكتشفت "سفينة الدورية "سيرغي كوتوف" التابعة لأسطول البحر الأسود، التي كانت تقوم بمهام في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، على بعد 180 كيلومترًا شمال شرق مضيق البوسفور، لغمًا أوكرانيًا. تم إرسال المروحية كا -27 ودمر طاقمها اللغم بنيران مدافع رشاشة".شاهد أيضا: مشاهد للحظة تدمير بطارية مدفعية أوكرانية بقذيفة روسية... فيديواقرأ أيضا: وحدات القوات "الغربية" الروسية تتقدم أكثر من كيلومتر في العمق على محور كوبيانسك
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روسيا, رصد عسكري
مروحية "كا 27" روسية تدمر لغما بحريا أوكرانيا تائها شمال شرق مضيق البوسفور... فيديو
09:42 GMT 19.07.2023 (تم التحديث: 10:05 GMT 19.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، العثور على لغم بحري أوكراني تائه في البحر الأسود على بعد 180 كيلومترًا شمال شرق مضيق البوسفور، وقيام مروحية روسية بتدميره.
قالت وزارة الدفاع الروسية، إن طاقم المروحية الروسية كا -27 التي كانت على متن سفينة الدورية "سيرغي كوتوف" دمرت لغمًا أوكرانيًا في البحر الأسود، على بعد 180 كيلومترًا شمال شرق مضيق البوسفور.
وقالت في بيان: "اكتشفت "سفينة الدورية "سيرغي كوتوف" التابعة لأسطول البحر الأسود، التي كانت تقوم بمهام في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، على بعد 180 كيلومترًا شمال شرق مضيق البوسفور، لغمًا أوكرانيًا. تم إرسال المروحية كا -27 ودمر طاقمها اللغم بنيران مدافع رشاشة".