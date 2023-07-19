مشاهد للحظة تدمير بطارية مدفعية أوكرانية بقذيفة روسية... فيديو
© Sputnik . Виктор Антонюк/
قام رجال المدفعية من قوات مجموعة "الجنوب"، بعد التنسيق مع وحدات الاستطلاع الجوي، بتدمير موقع بطارية المدفعية الأوكرانية الذاتية الدفع على اتجاه أرتيوموفسك.
دمرت المدفعية الروسية موقع بطارية مدفعية ذاتية الدفع، بكل ما يحتويه من عتاد وجنود، من احتياطيات اللواء 28 للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تصوير مشاهد العملية بواسطة طائرة مسيرة.
وقال أحد جنود الذين نفذوا العملية:
"خلال القصف المدفعي، تم تدمير وحدتين "إم تي إل بي"، و4 شاحنات، و3 شاحنات صغيرة، وما يصل إلى 25 فردا، ومستودع ذخيرة".
ويوم أمس، استهدف رجال المدفعية الروسية من وحدة "إيفانوفو" المجوقلة نقطة تجمع للأفراد العسكريين الأوكرانيين على محور أرتيوموفسك (باخموت).