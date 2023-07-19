عربي
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230719/مشاهد-للحظة-تدمير-بطارية-مدفعية-أوكرانية-بقذيفة-روسية-فيديو-1079208714.html
مشاهد للحظة تدمير بطارية مدفعية أوكرانية بقذيفة روسية... فيديو
مشاهد للحظة تدمير بطارية مدفعية أوكرانية بقذيفة روسية... فيديو
قام رجال المدفعية من قوات مجموعة "الجنوب"، بعد التنسيق مع وحدات الاستطلاع الجوي، بتدمير موقع بطارية المدفعية الأوكرانية الذاتية الدفع على اتجاه أرتيوموفسك. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T07:48+0000
2023-07-19T07:48+0000
العالم
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/08/1060961736_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_b97455dd577c14f18ae307a910704ddf.jpg
دمرت المدفعية الروسية موقع بطارية مدفعية ذاتية الدفع، بكل ما يحتويه من عتاد وجنود، من احتياطيات اللواء 28 للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تصوير مشاهد العملية بواسطة طائرة مسيرة.وقال أحد جنود الذين نفذوا العملية:ويوم أمس، استهدف رجال المدفعية الروسية من وحدة "إيفانوفو" المجوقلة نقطة تجمع للأفراد العسكريين الأوكرانيين على محور أرتيوموفسك (باخموت).اقرأ أيضا: وحدات القوات "الغربية" الروسية تتقدم أكثر من كيلومتر في العمق على محور كوبيانسكشاهد أيضا: جنود أوكرانيون يتركون دباباتهم ويفرون بعد استهدافها بوابل من قذائف المدفعية الروسية... فيديوشاهد أيضا: مشاهد لاستسلام جنود أوكرانيين بعد تطويق قوات روسية "مجوقلة" منطقة في أرتيوموفسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230718/المدفعية-الروسية-تستهدف-فلول-القوات-الأوكرانية-المهزومة-فيديو-1079195920.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/08/1060961736_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d08bf42159aabfe4c666e987774c8861.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا
العالم, روسيا

مشاهد للحظة تدمير بطارية مدفعية أوكرانية بقذيفة روسية... فيديو

07:48 GMT 19.07.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية
المدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
قام رجال المدفعية من قوات مجموعة "الجنوب"، بعد التنسيق مع وحدات الاستطلاع الجوي، بتدمير موقع بطارية المدفعية الأوكرانية الذاتية الدفع على اتجاه أرتيوموفسك.
دمرت المدفعية الروسية موقع بطارية مدفعية ذاتية الدفع، بكل ما يحتويه من عتاد وجنود، من احتياطيات اللواء 28 للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تصوير مشاهد العملية بواسطة طائرة مسيرة.
وقال أحد جنود الذين نفذوا العملية:

"خلال القصف المدفعي، تم تدمير وحدتين "إم تي إل بي"، و4 شاحنات، و3 شاحنات صغيرة، وما يصل إلى 25 فردا، ومستودع ذخيرة".

مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
المدفعية الروسية تستهدف فلول القوات الأوكرانية المهزومة... فيديو
أمس, 16:04 GMT
ويوم أمس، استهدف رجال المدفعية الروسية من وحدة "إيفانوفو" المجوقلة نقطة تجمع للأفراد العسكريين الأوكرانيين على محور أرتيوموفسك (باخموت).
اقرأ أيضا: وحدات القوات "الغربية" الروسية تتقدم أكثر من كيلومتر في العمق على محور كوبيانسك
شاهد أيضا: جنود أوكرانيون يتركون دباباتهم ويفرون بعد استهدافها بوابل من قذائف المدفعية الروسية... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد لاستسلام جنود أوكرانيين بعد تطويق قوات روسية "مجوقلة" منطقة في أرتيوموفسك... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:31 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع16 يوليو, 14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала