https://sputnikarabic.ae/20230719/موسكو-أمام-الأمم-المتحدة-90-يوما-لتطبيع-الوضع-مع-الصادرات-الزراعية-الروسية-1079205038.html
موسكو: أمام الأمم المتحدة 90 يوما لتطبيع الوضع مع الصادرات الزراعية الروسية
موسكو: أمام الأمم المتحدة 90 يوما لتطبيع الوضع مع الصادرات الزراعية الروسية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان صادر في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، أن أمام الأمانة العامة للأمم المتحدة 90 يوما لتطبيع الوضع مع الصادرات الزراعية... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T03:57+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأشارت الوزارة في البيان إلى أن البند السادس من المذكرة الموقعة بين روسيا والأمم المتحدة في إطار اتفاق إسطنبول بشأن تصدير المنتجات الزراعية عبر البحر الأسود ينص على أن أي طرف يجب أن يبلغ الطرف الآخر في غضون 3 أشهر إذا توقف عن تنفيذ المذكرة.وأوضحت الوزارة أنه وفقًا لذلك، لا يزال لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة مهلة 90 يومًا لإكمال العمل في تنفيذ أحد شروط الصفقة، وهو إعادة دمج هيكل المصرف الزراعي الروسي "روس سيلخوز بنك" في نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية.وأكدت الوزارة أنه لا يوجد بديل مباشر لإعادة دمج "روس سيلخوز بنك" في نظام "سويفت"، وأن الاقتراحات البديلة لإنشاء آليات دفع أجراءات الصادرات الزراعية الروسية غير واقعية.وفي وقت سابق، أعلنت روسيا عن وقف مشاركتها في صفقة الحبوب بعد انتهاء المدة المحددة في 17 يوليو/تموز الجاري، احتجاجًا على عدم تنفيذ الجانب الروسي لبنود الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية.وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، أن الاتفاقيات المتعلقة بصفقة الحبوب قد انتهت فعليًا وتم وقف العمل بها.وأشار بيسكوف إلى أنه بمجرد تنفيذ الجانب الروسي للاتفاقية، ستعود روسيا فورًا للعمل في هذه الصفقة.ومن جانبها، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمعارضتها لتمديد اتفاقية صفقة الحبوب.وقد حذرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من أنه في حالة عدم معالجة مخاوفها بشأن تنفيذ البنود المتعلقة بالصادرات الزراعية الروسية، ستتوقف موسكو عن تمديد الصفقة.وتتضمن مبادرة البحر الأسود التي وقعت في 22 يوليو 2022 بواسطة ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن. وتشمل المبادرة مذكرة روسيا - الأمم المتحدة تهدف إلى رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة واستئناف التعاون الزراعي.
https://sputnikarabic.ae/20230719/أوكرانيا-تعرض-مسارا-بديلا-لتصدير-الحبوب-عبر-المياه-الإقليمية-لرومانيا-وبلغاريا-1079204827.html
https://sputnikarabic.ae/20230717/واشنطن-يجب-تمديد-صفقة-الحبوب-في-أقرب-وقت-ممكن-1079157640.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
موسكو: أمام الأمم المتحدة 90 يوما لتطبيع الوضع مع الصادرات الزراعية الروسية
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان صادر في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء، أن أمام الأمانة العامة للأمم المتحدة 90 يوما لتطبيع الوضع مع الصادرات الزراعية الروسية.
موسكو - سبوتنيك
. وأشارت الوزارة في البيان إلى أن البند السادس من المذكرة الموقعة بين روسيا والأمم المتحدة في إطار اتفاق إسطنبول بشأن تصدير المنتجات الزراعية عبر البحر الأسود ينص على أن أي طرف يجب أن يبلغ الطرف الآخر في غضون 3 أشهر إذا توقف عن تنفيذ المذكرة.
وأوضحت الوزارة أنه وفقًا لذلك، لا يزال لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة مهلة 90 يومًا لإكمال العمل في تنفيذ أحد شروط الصفقة، وهو إعادة دمج هيكل المصرف الزراعي الروسي "روس سيلخوز بنك" في نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية.
وأكدت الوزارة أنه لا يوجد بديل مباشر لإعادة دمج "روس سيلخوز بنك" في نظام "سويفت"، وأن الاقتراحات البديلة لإنشاء آليات دفع أجراءات الصادرات الزراعية الروسية غير واقعية.
وفي وقت سابق، أعلنت روسيا عن وقف مشاركتها في صفقة الحبوب
بعد انتهاء المدة المحددة في 17 يوليو/تموز الجاري، احتجاجًا على عدم تنفيذ الجانب الروسي لبنود الصادرات الزراعية والأسمدة الروسية.
وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الاثنين، أن الاتفاقيات المتعلقة بصفقة الحبوب قد انتهت فعليًا وتم وقف العمل بها.
وأشار بيسكوف إلى أنه بمجرد تنفيذ الجانب الروسي للاتفاقية، ستعود روسيا فورًا للعمل في هذه الصفقة.
ومن جانبها، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمعارضتها لتمديد اتفاقية صفقة الحبوب
.
وقد حذرت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق من أنه في حالة عدم معالجة مخاوفها بشأن تنفيذ البنود المتعلقة بالصادرات الزراعية الروسية، ستتوقف موسكو عن تمديد الصفقة.
وتتضمن مبادرة البحر الأسود التي وقعت في 22 يوليو 2022 بواسطة ممثلين عن روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن. وتشمل المبادرة مذكرة روسيا - الأمم المتحدة تهدف إلى رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة واستئناف التعاون الزراعي.