عربي
https://sputnikarabic.ae/20230719/موسكو-ترد-على-دعوة-مدير-الاستخبارات-البريطانية-المواطنين-الروس-للتعاون-1079225961.html
موسكو ترد على دعوة مدير الاستخبارات البريطانية المواطنين الروس للتعاون
موسكو ترد على دعوة مدير الاستخبارات البريطانية المواطنين الروس للتعاون
ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على تصريح مدير الاستخبارات البريطانية، ريتشارد مور، الذي دعا المواطنين الروس إلى التعاون مع... 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T14:51+0000
2023-07-19T14:51+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:489:1365:1257_1920x0_80_0_0_30bffbcb676968c8580b682122604b8f.jpg
وجاء رد زاخاروفا بعد تصريحات صدرت عن مور، دعا فيها المواطنين الروس إلى التعاون مع الاستخبارات البريطانية، بمزاعم وضع حد لما أسماه بـ "إراقة الدماء"، مدعيا أن "روسيا لا تملك فرصة تذكر لاستعادة مواقعها في أوكرانيا".ووجهت زاخاروفا حديثها إلى مور، قائلة: "إذا كان لدى روسيا فرصة ضئيلة لاستعادة الأوضاع، لِمَ أزعجت نفسك يا ريتشارد مور، بهذا الموضوع؟ (أي دعوة الروس للتعاون)".وكان الضابط الروسي السابق، عميل المخابرات البريطانية، سيرغي سكريبال، المدان في روسيا بتهمة الخيانة، قد تعرض وابنته يوليا للتسميم في سالزبوري، في مارس/ آذار 2018؛ ما أثار أزمة دولية.كما أرسلت وزارة الخارجية الروسية عشرات المذكرات الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية البريطانية، تطالب بمنح روسيا حق الوصول إلى التحقيق وإلى المواطنين الروس المتضررين؛ وكذلك طلب المساعدة القانونية، ومقترحات للتعاون، بما في ذلك إجراء تحقيق مشترك.
https://sputnikarabic.ae/20230718/خبير-إستراتيجي-بريطاني-يكشف-سر-فشل-الهجوم-الأوكراني-المضاد-1079168893.html
https://sputnikarabic.ae/20230718/الدفاع-الروسية-تميط-اللثام-عن-أشخاص-متورطين-ببرامج-بيولوجية-أمريكية-في-أوكرانيا-1079185092.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070777896_0:361:1365:1385_1920x0_80_0_0_12c07026af7d13dbddfa23468581075d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

موسكو ترد على دعوة مدير الاستخبارات البريطانية المواطنين الروس للتعاون

14:51 GMT 19.07.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبرTelegramNabd
ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، على تصريح مدير الاستخبارات البريطانية، ريتشارد مور، الذي دعا المواطنين الروس إلى التعاون مع المخابرات البريطانية.
وجاء رد زاخاروفا بعد تصريحات صدرت عن مور، دعا فيها المواطنين الروس إلى التعاون مع الاستخبارات البريطانية، بمزاعم وضع حد لما أسماه بـ "إراقة الدماء"، مدعيا أن "روسيا لا تملك فرصة تذكر لاستعادة مواقعها في أوكرانيا".

وردت زاخاروفا على هذه المزاعم، قائلة: "أدعوهم إلى فعل ما فعله الآخرون خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية والانضمام إلينا. بابنا مفتوح دائما. ستكون أسرارهم في مأمن".

تدريبات قوات الأمن الداخلي في جنوب روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير استراتيجي بريطاني يكشف سر فشل الهجوم الأوكراني المضاد
أمس, 09:37 GMT
ووجهت زاخاروفا حديثها إلى مور، قائلة: "إذا كان لدى روسيا فرصة ضئيلة لاستعادة الأوضاع، لِمَ أزعجت نفسك يا ريتشارد مور، بهذا الموضوع؟ (أي دعوة الروس للتعاون)".

وتابعت زاخاروفا: "أما بالنسبة لفتح الأبواب وحفظ الأسرار، فكان يمكن تصديقك لو قدمتم سكريبال. فأولئك الذين يصدقونكم ويثقون بكم، تقومون بتدميرهم بالدرجة الأولى".

متخصص في وزارة الدفاع الروسية في مختبر بيولوجي، في القاعدة الجوية أوريو أل سيريو، إيطاليا 20 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
الدفاع الروسية تميط اللثام عن أشخاص متورطين ببرامج بيولوجية أمريكية في أوكرانيا
أمس, 13:31 GMT
وكان الضابط الروسي السابق، عميل المخابرات البريطانية، سيرغي سكريبال، المدان في روسيا بتهمة الخيانة، قد تعرض وابنته يوليا للتسميم في سالزبوري، في مارس/ آذار 2018؛ ما أثار أزمة دولية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن "قضية سكريبال" تنهار أمام أعيننا، بسبب عدم وجود أي دليل على اتهام روسيا".

كما أرسلت وزارة الخارجية الروسية عشرات المذكرات الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية البريطانية، تطالب بمنح روسيا حق الوصول إلى التحقيق وإلى المواطنين الروس المتضررين؛ وكذلك طلب المساعدة القانونية، ومقترحات للتعاون، بما في ذلك إجراء تحقيق مشترك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:01 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع16 يوليو, 14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала