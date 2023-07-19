https://sputnikarabic.ae/20230719/وزير-الخارجية-الإيراني-يكشف-عن-الدولة-العربية-التي-انطلق-منها-أول-تعاون-ومحادثات-مع-مصر-1079206537.html

وزير الخارجية الإيراني يكشف عن الدولة العربية التي انطلق منها أول تعاون ومحادثات مع مصر

وزير الخارجية الإيراني يكشف عن الدولة العربية التي انطلق منها أول تعاون ومحادثات مع مصر

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده "ليس لديها أي قيود على التنمية الشاملة للتعاون مع مصر". 19.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-19T06:20+0000

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وقال عبد اللهيان، في حوار مع التلفزيون الإيراني، إن "هناك الكثير من القواسم المشتركة بيننا وبين مصر"، مشيرا إلى وجود مكتبي رعاية المصالح للدولتين في القاهرة وطهران، وأن كلا المبعوثين يعملان بدرجة سفير".وأضاف: "سلطان عمان قد أجرى مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة بشأن ضرورة العلاقات بين طهران والقاهرة، وخلال زيارته إلى طهران قبل أسابيع حمل رسالة بهذا الخصوص تم استلامها على أعلى مستوى في إيران وحظي برد إيجابي".وتابع: "كانت سوريا أول نقطة للتعاون المشترك بيننا. كان نهج السيد السيسي في سوريا هو محاربة الإرهاب والتطرف. نحن بدأنا محادثات أمنية"، مردفًا: "نخطط بعد ذلك لرؤية تحسين العلاقات في الوقت المناسب. ليس لدينا أي قيود على التنمية الشاملة للتعاون مع مصر".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، قال، خلال حوار مع برنامج "من مصر"، على قناة "سي بي سي"، إن "التفاعل والتواصل مع إيران موجود ولم ينقطع في أي مرحلة من المراحل، وهناك تطور في العديد من القضايا".وأضاف أن "إيران دولة إقليمية كبيرة لها مصالح في الإقليم، ومصر حريصة على أن يكون هذا التفاعل إيجابيا ويحترم سيادة الدول وإرادة الشعوب، ويعزز من الاستقرار، وإذا كان هذا هو التوجه فيما يتعلق بالإقليم فأتصور هذه العلاقة تتطور بشكل واضح ومعلن".وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن "مصر لديها بعثة رعاية مصالح في طهران ونفس الحال بالنسبة لإيران"، متوقعًا التعامل مع هذه الأمور بوضوح وشفافية وهدوء.وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن "مصر أعربت عن رغبتها في استئناف العلاقات مع إيران"، منوها أنه "قام بطرح هذا الموضوع مع قائد الثورة (المرشد الإيراني علي خامنئي) والذي رحب به أيضا".من جهته، المرشد الإيراني، علي خامنئي، أكد أن بلاده ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران.يأتي ذلك بعدما وافقت المملكة العربية السعودية، أخيرا، على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي قُطعت في عام 2016.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق، أن طهران عينت المساعد السابق لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخليجية علي رضا عنايتي، سفيرا لدى المملكة العربية السعودية.

https://sputnikarabic.ae/20230703/ولايتي-استئناف-العلاقات-بين-إيران-ومصر-لتقوية-العالم-الإسلامي-1078674203.html

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