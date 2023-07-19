عربي
https://sputnikarabic.ae/20230719/وزير-النفط-العراقي-يرحب-بالشركات-السعودية-1079226898.html
وزير النفط العراقي يرحب بالشركات السعودية
وزير النفط العراقي يرحب بالشركات السعودية
أعرب حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي، اليوم الأربعاء، عن ترحيب بلاده بشركات المملكة العربية السعودية. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T15:34+0000
2023-07-19T15:34+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102786/13/1027861397_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0262dab40cfeaeed0543389be7d28f62.jpg
وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن تصريحات عبد الغني جاءت خلال لقائه مساعد وزير الطاقة لشؤون النفط والغاز السعودي، محمد بن عبد الرحمن البراهيم، والوفد المرافق له.وأشار بيان صادر عن وزارة النفط العراقية إلى أنه تم الترحيب بالتعاون والشراكة والاستثمار مع المملكة لتطوير قطاع النفط والطاقة، وذلك في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحويل المشاريع المشتركة إلى التنفيذ العملي الفعلي، وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وأكد عبد الغني على العلاقات المتميزة بين العراق والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى ترحيب العراق بشركات المملكة للاستثمار والمشاركة في تطوير حقول النفط والغاز، وتصفية وتحسين البنية التحتية وغيرها.من جانبه، أعلن مساعد وزير الطاقة لشؤون النفط والغاز في المملكة العربية السعودية، أن الوزير عبد العزيز بن سلمان، يرغب في إنشاء عدد من مشاريع التعاون الثنائي بين العراق والمملكة في قطاع النفط والطاقة، وذلك خلال لقائه مسؤولين في وزارة النفط العراقية.وأوضح البراهيم أن الوفد عقد مباحثات مع المسؤولين العراقيين، واستعرض فرص الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والمواقع الاستكشافية والتصفية وغيرها، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق حول عدد من المشاريع في الفترة القريبة المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20230615/وزير-الخارجية-العراقي-لعبنا-دورا-في-تقريب-وجهات-النظر-بين-السعودية-وإيران-1078116998.html
العراق
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102786/13/1027861397_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_3025775d4fefe66542737794511b0b4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار

وزير النفط العراقي يرحب بالشركات السعودية

15:34 GMT 19.07.2023
© AP Photo / Nabil al-Jouraniالعراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© AP Photo / Nabil al-Jourani
تابعنا عبرTelegramNabd
أعرب حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي، اليوم الأربعاء، عن ترحيب بلاده بشركات المملكة العربية السعودية.
وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن تصريحات عبد الغني جاءت خلال لقائه مساعد وزير الطاقة لشؤون النفط والغاز السعودي، محمد بن عبد الرحمن البراهيم، والوفد المرافق له.
وأشار بيان صادر عن وزارة النفط العراقية إلى أنه تم الترحيب بالتعاون والشراكة والاستثمار مع المملكة لتطوير قطاع النفط والطاقة، وذلك في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحويل المشاريع المشتركة إلى التنفيذ العملي الفعلي، وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
وزير الخارجية العراقي: لعبنا دورا في تقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران
15 يونيو, 06:39 GMT
وأكد عبد الغني على العلاقات المتميزة بين العراق والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى ترحيب العراق بشركات المملكة للاستثمار والمشاركة في تطوير حقول النفط والغاز، وتصفية وتحسين البنية التحتية وغيرها.
من جانبه، أعلن مساعد وزير الطاقة لشؤون النفط والغاز في المملكة العربية السعودية، أن الوزير عبد العزيز بن سلمان، يرغب في إنشاء عدد من مشاريع التعاون الثنائي بين العراق والمملكة في قطاع النفط والطاقة، وذلك خلال لقائه مسؤولين في وزارة النفط العراقية.
وأوضح البراهيم أن الوفد عقد مباحثات مع المسؤولين العراقيين، واستعرض فرص الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والمواقع الاستكشافية والتصفية وغيرها، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق حول عدد من المشاريع في الفترة القريبة المقبلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:01 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع16 يوليو, 14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала