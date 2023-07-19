https://sputnikarabic.ae/20230719/--اندلاع-حريق-يؤدي-إلى-إغلاق-جزء-من-طريق-تافريدا-في-شبه-جزيرة-القرم-1079205291.html
إغلاق جزء من طريق "تافريدا" في القرم إثر اندلاع حريق بموقع تدريب عسكري
إغلاق جزء من طريق "تافريدا" في القرم إثر اندلاع حريق بموقع تدريب عسكري
أعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، صباح اليوم الأربعاء، إغلاق طريق "تافريدا" في القرم بسبب حريق في موقع تدريب عسكري في منطقة كيروفسكوي. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T04:25+0000
2023-07-19T04:25+0000
2023-07-19T04:44+0000
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وأفاد أكسيونوف في قناة "تلغرام": "بسبب نشوب حريق في ميدان التدريب في منطقة كيروفسكوي، تم إغلاق طريق "تافريدا".من جانبه، أوضح وزير النقل في القرم، نيكولاي لوكاشينكو، تأثر القسم المغلق من الطريق من الكيلومتر 118 إلى الكيلومتر 130. تم توجيه حركة المرور إلى الطرق المحلية في ستاري كريم وبيرفومايسكوي.ومن المتوقع أن تقوم السلطات في القرم في الوقت القريب بنشر مخطط لحركة حركة مرور السيارات، وفقًا لما ذكره رئيس الجمهورية.
https://sputnikarabic.ae/20230718/واشنطن-تنفي-ضلوعها-في-الهجوم-على-جسر-القرم-1079202979.html
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إغلاق جزء من طريق "تافريدا" في القرم إثر اندلاع حريق بموقع تدريب عسكري
04:25 GMT 19.07.2023 (تم التحديث: 04:44 GMT 19.07.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، صباح اليوم الأربعاء، إغلاق طريق "تافريدا" في القرم بسبب حريق في موقع تدريب عسكري في منطقة كيروفسكوي.
وأفاد أكسيونوف في قناة "تلغرام": "بسبب نشوب حريق في ميدان التدريب في منطقة كيروفسكوي، تم إغلاق طريق "تافريدا".
من جانبه، أوضح وزير النقل في القرم، نيكولاي لوكاشينكو، تأثر القسم المغلق من الطريق من الكيلومتر 118 إلى الكيلومتر 130. تم توجيه حركة المرور إلى الطرق المحلية في ستاري كريم وبيرفومايسكوي.
ومن المتوقع أن تقوم السلطات في القرم في الوقت القريب بنشر مخطط لحركة حركة مرور السيارات، وفقًا لما ذكره رئيس الجمهورية.