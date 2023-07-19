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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230719/--اندلاع-حريق-يؤدي-إلى-إغلاق-جزء-من-طريق-تافريدا-في-شبه-جزيرة-القرم-1079205291.html
إغلاق جزء من طريق "تافريدا" في القرم إثر اندلاع حريق بموقع تدريب عسكري
إغلاق جزء من طريق "تافريدا" في القرم إثر اندلاع حريق بموقع تدريب عسكري
أعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، صباح اليوم الأربعاء، إغلاق طريق "تافريدا" في القرم بسبب حريق في موقع تدريب عسكري في منطقة كيروفسكوي. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T04:25+0000
2023-07-19T04:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأفاد أكسيونوف في قناة "تلغرام": "بسبب نشوب حريق في ميدان التدريب في منطقة كيروفسكوي، تم إغلاق طريق "تافريدا".من جانبه، أوضح وزير النقل في القرم، نيكولاي لوكاشينكو، تأثر القسم المغلق من الطريق من الكيلومتر 118 إلى الكيلومتر 130. تم توجيه حركة المرور إلى الطرق المحلية في ستاري كريم وبيرفومايسكوي.ومن المتوقع أن تقوم السلطات في القرم في الوقت القريب بنشر مخطط لحركة حركة مرور السيارات، وفقًا لما ذكره رئيس الجمهورية.
https://sputnikarabic.ae/20230718/واشنطن-تنفي-ضلوعها-في-الهجوم-على-جسر-القرم-1079202979.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

إغلاق جزء من طريق "تافريدا" في القرم إثر اندلاع حريق بموقع تدريب عسكري

04:25 GMT 19.07.2023 (تم التحديث: 04:44 GMT 19.07.2023)
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
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أعلن رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، صباح اليوم الأربعاء، إغلاق طريق "تافريدا" في القرم بسبب حريق في موقع تدريب عسكري في منطقة كيروفسكوي.
وأفاد أكسيونوف في قناة "تلغرام": "بسبب نشوب حريق في ميدان التدريب في منطقة كيروفسكوي، تم إغلاق طريق "تافريدا".
عمال البناء يقومون باستكمال المرحلة الأولى من ترميم الأجزاء المتضررة من مسار الطريق من جسر القرم الروسي. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
واشنطن تنفي ضلوعها في الهجوم على جسر القرم
أمس, 22:15 GMT
من جانبه، أوضح وزير النقل في القرم، نيكولاي لوكاشينكو، تأثر القسم المغلق من الطريق من الكيلومتر 118 إلى الكيلومتر 130. تم توجيه حركة المرور إلى الطرق المحلية في ستاري كريم وبيرفومايسكوي.
ومن المتوقع أن تقوم السلطات في القرم في الوقت القريب بنشر مخطط لحركة حركة مرور السيارات، وفقًا لما ذكره رئيس الجمهورية.
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