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بوتين يشترط عودة بنوك روسيا إلى "سويفت" لاسترداد "صفقة الحبوب"
بوتين يشترط عودة بنوك روسيا إلى "سويفت" لاسترداد "صفقة الحبوب"
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T17:27+0000
2023-07-19T17:44+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
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وقال بوتين، خلال اجتماع مع مسؤولين عبر تقنية الفيديو: "لقد أظهرنا مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم، الدول الغربية لم تفِ بأي التزامات بموجب المبادرة (صفقة الحبوب)، لكنها اكتفت بإغراق روسيا بالمطالب".وحدد بوتين شروط عودة روسيا إلى صفقة الحبوب باستعادة الجوهر الأصلي للمبادرة. وأردف بوتين: "لن تعود روسيا إلى صفقة الحبوب إلا إذا تم الوفاء بجميع المبادئ المتفق عليها مسبقًا بشأن مشاركة روسيا فيها، دون استثناء".وصرّح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في 17 تموز/ يوليو الجاري، أن القرار بشأن صفقة الحبوب نهائي، وليست هناك مفاوضات بهذا الشأن.وقال بوليانسكي للصحفيين، ردًا على سؤال ما إذا كان هذا (القرار بشأن صفقة الحبوب) نهائيًا: "نعم بالطبع".وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، عن توقف "صفقة الحبوب".
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فلاديمير بوتين, روسيا
فلاديمير بوتين, روسيا

بوتين يشترط عودة بنوك روسيا إلى "سويفت" لاسترداد "صفقة الحبوب"

17:27 GMT 19.07.2023 (تم التحديث: 17:44 GMT 19.07.2023)
© Sputnik . Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Sputnik . Alexander Kazakov
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده أظهرت مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم بينما لم تفِ الدول الغربية بأي بند.
وقال بوتين، خلال اجتماع مع مسؤولين عبر تقنية الفيديو: "لقد أظهرنا مرارًا وتكرارًا معجزات الصبر والحلم، الدول الغربية لم تفِ بأي التزامات بموجب المبادرة (صفقة الحبوب)، لكنها اكتفت بإغراق روسيا بالمطالب".
وحدد بوتين شروط عودة روسيا إلى صفقة الحبوب باستعادة الجوهر الأصلي للمبادرة.
ومن بين الشروط الأخرى، حدد بوتين أيضًا سحب الحبوب والأسمدة الروسية من العقوبات، وإزالة العقبات أمام البنوك الروسية، بما في ذلك ارتباطها بنظام سويفت.
وأردف بوتين: "لن تعود روسيا إلى صفقة الحبوب إلا إذا تم الوفاء بجميع المبادئ المتفق عليها مسبقًا بشأن مشاركة روسيا فيها، دون استثناء".

عدم الامتثال للشروط الروسية بموجب صفقة الحبوب هو وقاحة وغطرسة.

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وصرّح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في 17 تموز/ يوليو الجاري، أن القرار بشأن صفقة الحبوب نهائي، وليست هناك مفاوضات بهذا الشأن.
وقال بوليانسكي للصحفيين، ردًا على سؤال ما إذا كان هذا (القرار بشأن صفقة الحبوب) نهائيًا: "نعم بالطبع".
وأجاب عن سؤال حول ما إذا سيكون هناك المزيد من المحادثات بشأن صفقة الحبوب: "لا، لا أعرف شيئًا عن ذلك".
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، عن توقف "صفقة الحبوب".
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