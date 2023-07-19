https://sputnikarabic.ae/20230719/34-قتيلا-و12-جريحا-إثر-حادث-سير-مروع-في-الجزائر-1079211536.html
34 قتيلا و12 جريحا إثر حادث سير مروع في الجزائر
34 قتيلا و12 جريحا إثر حادث سير مروع في الجزائر
لقي ما لا يقل عن 34 شخصا مصرعهم وأصيب 12 آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث مروري في قرية أوتول بتامنراست جنوبي الجزائر. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T08:32+0000
2023-07-19T08:32+0000
2023-07-19T08:32+0000
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وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن الحادث وقع فجر اليوم، وأسفر عن اندلاع حريق، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 منطقة أوتول بلدية تمنراست.وأضافت أن الحادث وقع نتيجة اصطدام بين سيارة "بيك آب" معبأة بالوقود وحافلة لنقل المسافرين.وأوضحت الصحيفة أن الحادث أسفر عن وفاة 34 شخصا احتراقا وإصابة 12 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.كما أكدت أن أفراد الحماية المدنية يواصلون عملية إخراج الضحايا المحصورين من داخل الحافلة.
https://sputnikarabic.ae/20230106/الجزائر-8-قتلى-في-حادث-مرور-شرق-البلاد-1072002524.html
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الجزائر, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الجزائر, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
34 قتيلا و12 جريحا إثر حادث سير مروع في الجزائر
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لقي ما لا يقل عن 34 شخصا مصرعهم وأصيب 12 آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث مروري في قرية أوتول بتامنراست جنوبي الجزائر.
وذكرت
صحيفة "النهار" الجزائرية أن الحادث وقع فجر اليوم، وأسفر عن اندلاع حريق، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 منطقة أوتول بلدية تمنراست.
وأضافت أن الحادث وقع نتيجة اصطدام بين سيارة "بيك آب" معبأة بالوقود وحافلة لنقل المسافرين.
وأوضحت الصحيفة أن الحادث أسفر عن وفاة 34 شخصا احتراقا وإصابة 12 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.
كما أكدت أن أفراد الحماية المدنية يواصلون عملية إخراج الضحايا المحصورين من داخل الحافلة.