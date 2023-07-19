عربي
https://sputnikarabic.ae/20230719/34-قتيلا-و12-جريحا-إثر-حادث-سير-مروع-في-الجزائر-1079211536.html
34 قتيلا و12 جريحا إثر حادث سير مروع في الجزائر
34 قتيلا و12 جريحا إثر حادث سير مروع في الجزائر
لقي ما لا يقل عن 34 شخصا مصرعهم وأصيب 12 آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث مروري في قرية أوتول بتامنراست جنوبي الجزائر. 19.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-19T08:32+0000
2023-07-19T08:32+0000
الجزائر
العالم العربي
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101347/48/1013474853_0:629:1409:1421_1920x0_80_0_0_15f51e9eade49de4307500237aef2d28.jpg
وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن الحادث وقع فجر اليوم، وأسفر عن اندلاع حريق، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 منطقة أوتول بلدية تمنراست.وأضافت أن الحادث وقع نتيجة اصطدام بين سيارة "بيك آب" معبأة بالوقود وحافلة لنقل المسافرين.وأوضحت الصحيفة أن الحادث أسفر عن وفاة 34 شخصا احتراقا وإصابة 12 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.كما أكدت أن أفراد الحماية المدنية يواصلون عملية إخراج الضحايا المحصورين من داخل الحافلة.
https://sputnikarabic.ae/20230106/الجزائر-8-قتلى-في-حادث-مرور-شرق-البلاد-1072002524.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101347/48/1013474853_0:497:1409:1553_1920x0_80_0_0_045e6ae61f2cdea97e63502ca5f499c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الجزائر, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

34 قتيلا و12 جريحا إثر حادث سير مروع في الجزائر

08:32 GMT 19.07.2023
© Sputnik . perventsev / الانتقال إلى بنك الصورالجزائر
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2023
© Sputnik . perventsev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
لقي ما لا يقل عن 34 شخصا مصرعهم وأصيب 12 آخرون، اليوم الأربعاء، في حادث مروري في قرية أوتول بتامنراست جنوبي الجزائر.
وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية أن الحادث وقع فجر اليوم، وأسفر عن اندلاع حريق، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 منطقة أوتول بلدية تمنراست.
مدينة الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2023
الجزائر: 8 قتلى في حادث مرور شرق البلاد
6 يناير, 23:14 GMT
وأضافت أن الحادث وقع نتيجة اصطدام بين سيارة "بيك آب" معبأة بالوقود وحافلة لنقل المسافرين.
وأوضحت الصحيفة أن الحادث أسفر عن وفاة 34 شخصا احتراقا وإصابة 12 آخرين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.
كما أكدت أن أفراد الحماية المدنية يواصلون عملية إخراج الضحايا المحصورين من داخل الحافلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:31 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع16 يوليو, 14:40 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала