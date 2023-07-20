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https://sputnikarabic.ae/20230720/آراء-الناس-حول-الذكاء-الاصطناعي-في-مختلف-الدول-1079238126.html
آراء الناس حول الذكاء الاصطناعي في مختلف الدول
آراء الناس حول الذكاء الاصطناعي في مختلف الدول
نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يقوم بدور أكبر وأكبر في العالم الحديث، فقد تم إجراء مسح لمعرفة ما يعتقده الناس بشأنه. يعرض هذا الرسم البياني الذي أعده فريق... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T07:55+0000
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انفوجرافيك, инфографика, أخبار الذكاء الاصطناعي
انفوجرافيك, инфографика, أخبار الذكاء الاصطناعي

آراء الناس حول الذكاء الاصطناعي في مختلف الدول

07:55 GMT 20.07.2023
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نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يقوم بدور أكبر وأكبر في العالم الحديث، فقد تم إجراء مسح لمعرفة ما يعتقده الناس بشأنه. يعرض هذا الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" نتائج الدراسة التي أجريت في 28 دولة، من بينها دولة عربية.
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