https://sputnikarabic.ae/20230720/آراء-الناس-حول-الذكاء-الاصطناعي-في-مختلف-الدول-1079238126.html
آراء الناس حول الذكاء الاصطناعي في مختلف الدول
آراء الناس حول الذكاء الاصطناعي في مختلف الدول
نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يقوم بدور أكبر وأكبر في العالم الحديث، فقد تم إجراء مسح لمعرفة ما يعتقده الناس بشأنه. يعرض هذا الرسم البياني الذي أعده فريق... 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T07:55+0000
2023-07-20T07:55+0000
2023-07-20T07:55+0000
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انفوجرافيك, инфографика, أخبار الذكاء الاصطناعي
انفوجرافيك, инфографика, أخبار الذكاء الاصطناعي
آراء الناس حول الذكاء الاصطناعي في مختلف الدول
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نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يقوم بدور أكبر وأكبر في العالم الحديث، فقد تم إجراء مسح لمعرفة ما يعتقده الناس بشأنه. يعرض هذا الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" نتائج الدراسة التي أجريت في 28 دولة، من بينها دولة عربية.