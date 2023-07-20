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https://sputnikarabic.ae/20230720/إعلام-أوكرانيا-لا-تستطيع-صيانة-مدرعات-برادلي-الأمريكية-1079246826.html
إعلام: أوكرانيا لا تستطيع صيانة مدرعات "برادلي" الأمريكية
إعلام: أوكرانيا لا تستطيع صيانة مدرعات "برادلي" الأمريكية
ذكر إعلام أمريكي نقلًا عن مصادر عسكرية أوكرانية، أن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها قطع غيار كافية لإصلاح مركبات المشاة الأمريكية "برادلي". 20.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-20T12:17+0000
2023-07-20T12:17+0000
رصد عسكري
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وبحسب المنشور، من أجل الحصول على قطع الغيار، من الضروري تقديم طلب رسمي إلى القائد الأعلى الذي يملكها بكميات محدودة. لذلك، ببساطة لا يتم استخدام بعض المعدات التالفة. وفقًا لرئيس أركان كتيبة الإصلاح والإجلاء التابعة للواء 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، عندما استلم الأوكرانيون للتو "برادلي"، واجهوا مشكلة عدم وجود "متبرعين" - المركبات التي تستخدم قطع غيارها في إصلاح المعدات الأقل تلفًا.وقالت قوات نظام كييف: "قبل (الحصول) على المتبرعين، قمنا بتنفيذ الحد الأدنى من الإصلاحات وانتظرنا حتى تضرر مركبات برادلي الأخرى".وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، سلمت الولايات المتحدة 190 مركبة "برادلي" إلى أوكرانيا، تم تقديم نحو نصفها إلى القوات المسلحة الأوكرانية. ويشير المقال إلى أن نحو 12 عربة قتال مشاة قد دمرت.
https://sputnikarabic.ae/20230618/قذيفة-كراسنوبول-تحرق-ليوبارد-وبرادلي-من-الضربة-الأولى-فيديو-1078229651.html
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رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

إعلام: أوكرانيا لا تستطيع صيانة مدرعات "برادلي" الأمريكية

12:17 GMT 20.07.2023
© AFP 2023 / ROMEO GACADمركبة برادلي القتالية
مركبة برادلي القتالية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
© AFP 2023 / ROMEO GACAD
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ذكر إعلام أمريكي نقلًا عن مصادر عسكرية أوكرانية، أن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها قطع غيار كافية لإصلاح مركبات المشاة الأمريكية "برادلي".
وبحسب المنشور، من أجل الحصول على قطع الغيار، من الضروري تقديم طلب رسمي إلى القائد الأعلى الذي يملكها بكميات محدودة. لذلك، ببساطة لا يتم استخدام بعض المعدات التالفة. وفقًا لرئيس أركان كتيبة الإصلاح والإجلاء التابعة للواء 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، عندما استلم الأوكرانيون للتو "برادلي"، واجهوا مشكلة عدم وجود "متبرعين" - المركبات التي تستخدم قطع غيارها في إصلاح المعدات الأقل تلفًا.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قذيفة "كراسنوبول" تحرق "ليوبارد" و"برادلي" من الضربة الأولى... فيديو
18 يونيو, 05:48 GMT
وقالت قوات نظام كييف: "قبل (الحصول) على المتبرعين، قمنا بتنفيذ الحد الأدنى من الإصلاحات وانتظرنا حتى تضرر مركبات برادلي الأخرى".
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، سلمت الولايات المتحدة 190 مركبة "برادلي" إلى أوكرانيا، تم تقديم نحو نصفها إلى القوات المسلحة الأوكرانية. ويشير المقال إلى أن نحو 12 عربة قتال مشاة قد دمرت.
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